El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciado la intención de reforzar el arsenal nuclear dos días después de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y el ataque de hace pocas horas de Israel contra Hezbolá para responder a los proyectiles que la milicia chií libanesa ha lanzado tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Khamenei.

No te lo puedes perder Trump intensifica ataques a Irán y amenaza con enviar tropas

Según Macron, la intención de incrementar el potencial nuclear francés responde a la «combinación de amenazas» a las que debe hacer frente el continente europeo. «Para ser libres debemos ser temidos», pronunció Macron en un discurso este lunes desde la base naval de Île Longue. Para el jefe del Elíseo, las grandes potencias deben «acostumbrarse» a la posibilidad de que estalle «un conflicto mayor en un entorno cercano». En este sentido, el presidente francés se refirió al arsenal nuclear del país como «la base» de su seguridad y también como una herramienta de disuasión de «dimensión europea».

The situation in the Middle East remains volatile.



But three things are clear:



First, there is renewed hope for the long-suffering people of Iran.



We strongly support their right to determine their own future.



Second, we must do everything possible to de-escalate and stop the… pic.twitter.com/LIId5FFGcI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Von der Leyen exige a Irán que cese los ataques indiscriminados

Las palabras de Macron han coincidido este lunes con las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. No ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel y ha exigido a Irán acabar sus «ataques indiscriminados e imprudentes contra sus vecinos y países soberanos». Para la jefa del ejecutivo comunitario, la muerte del ayatolá Ali Khamenei ha traído una «esperanza renovada» a Teherán a pesar de reconocer que la situación en el país es aún «volátil». «Apoyamos el derecho del pueblo iraní a decidir su propio futuro», escribió la dirigente alemana.

Hasta el momento, la ofensiva estadounidense e israelí ha dejado más de 500 muertos y los bombardeos han afectado a más de 100 ciudades. El ataque de las dos potencias comenzó el sábado y una de las primeras consecuencias que tuvo fue la muerte del ayatolá Alí Khamenei, una noticia que fue confirmada por el propio Trump. “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”.

Una partidaria proiraní de Hezbolá, que sostiene una imagen del líder supremo iraní Ali Khamenei, llora durante una ceremonia masiva para lamentar su muerte, después de que fue asesinado en un ataque aéreo masivo por los Estados Unidos e Israel.| Marwan Naamani/dpa (EUROPA PRESS)

Sánchez niega a EE.UU. utilizar las bases de Rota y Morón

Las fuerzas armadas de Israel han anunciado este lunes la muerte del jefe de Inteligencia de Hezbolá, Husein Mekled, en el ataque perpetrado durante la noche contra Beirut, la capital del Líbano, en el marco de una gran ofensiva contra todo el país lanzada en respuesta a un ataque del grupo libanés. Horas después el gobierno del Líbano ha prohibido «toda la actividad militar» de Hezbolá y ha exigido a los miembros del grupo entregar por completo las armas, a pesar de que a mediados de febrero las fuerzas libanesas estimaban que tardarían entre cuatro y ocho meses más para completar la segunda fase del plan de desarme.

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha tensado un poco más la relación con Donald Trump. A través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado a la aviación estadounidense utilizar las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para atacar Irán. La decisión del ejecutivo ha hecho que los aviones cisterna de EE.UU. hayan abandonado las instalaciones españolas.