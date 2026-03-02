El aumento de las tensiones en Oriente Medio generado por el ataque militar israelí y estadounidense contra Irán iniciado el pasado sábado ha dejado medio millar de muertos según la Media Luna Roja Iraní. Desde Teherán han actualizado la cifra de muertos causada por la ofensiva contra Irán y señalan que los ataques contra el régimen de los ayatolás han causado más de 550 muertos y más de un centenar de ciudades se han visto afectadas por los bombardeos americanos e israelíes.

En una publicación en las redes sociales recogida por Europa Press, la Media Luna Roja Iraní alerta que «según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora» y destacan que «las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos continúan en marcha».

Según ha informado el organismo, hasta 131 ciudades se han visto afectadas por los bombardeos del ejército estadounidense e israelí y aseguran que ante la situación generada por los ataques contra el país se han movilizado «más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia» para ofrecer respuestas a los problemas generados en las ciudades. «Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y soporte psicosocial», añade la Media Luna Roja Iraní.

Columnas de humo después de una explosión en Teherán. Los Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Irán el sábado, incluida la capital Teherán, provocando una oleada de misiles lanzados por las fuerzas iraníes hacia Israel, mientras las tensiones entre los países estallaron en un conflicto abierto. | Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa | Europa Press

La guerra en Irán hace que el precio del petróleo se dispare un 8%

La guerra entre Irán y los Estados Unidos e Israel ya está provocando problemas en los mercados internacionales y ha hecho que antes de la apertura de las Bolsas europeas el precio del petróleo se haya disparado por encima de un 8% situando el barril de Brent en los 79,05 dólares con una subida del 8,5% y con una subida del 8% respecto al West Texas Intermediate (WTI) situando el precio por barril en los 72,38 dólares. El precio del petróleo no ha sido el único afectado, ya que el precio del oro también ha iniciado la jornada con una revalorización de cerca del 3% a primera hora de la mañana.