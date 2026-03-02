La guerra entre l’Iran i els Estats Units i Israel ha provocat que abans de l’obertura de les Borses europees hagi viscut com el preu del petroli s’hagi disparat per sobre d’un 8%. El preu del barril de Brent -l’índex de referència a Europa- s’ha situat amb una pujada del 8,5% a les vuit del matí, i se situa en els 79,05 dòlars. Per la seva banda, el West Texas Intermediate (WTI) -la referència als Estats Units- la pujada s’ha situat en el 8% amb un preu per barril de 72,38 dòlars.
Aquesta pujada dràstica del preu del petroli arriba després dels atacs israelians i nord-americans contra l’Iran, unes accions militars dictaminades per Trump i Netanyahu que han impactat de ple en l’estret d’Ormuz, un enclavament per on passa una cinquena part del petroli mundial, i on l’Iran ha iniciat les labors per bloquejar aquest punt estratègic del comerç internacional. A més del petroli, també destaca una pujada del preu de l’or, que a primera hora d’aquest matí s’ha revalorat prop del 3%.
La situació generada a l’Orient Mitjà fa que les Borses europees iniciïn la jornada d’aquest dilluns amb el temor de fortes caigudes a primera hora del matí. La majoria de les borses esperen caigudes superiors a l’1% i a Alemanya es tem una caiguda del Dax superior al 2%.
Les navilieres eviten passar per l’estret d’Ormuz
L’estret d’Ormuz, per on passa gran part del petroli mundial, ha guanyat protagonisme després dels atacs americans i israelians contra l’Iran. Des de Teheran es va ordenar bloquejar el pas i això ha fet que les petrolieres i les navilieres evitin passar per aquest punt estratègic. Dues de les navilieres més importants del món com són Mediterranean Shipping Company (MSC) i Maersk hagin anunciat que suspenen totes les operacions a l’estret. MSC assegura que “com a mesura de precaució, ha suspès totes les reserves per a trasllat global de carregaments per la regió d’Pròxim Orient fins a un altre avís”.
En declaracions recollides per Europa Press tant MSC com Maesk assenyalen que eviten passar per Ormuz. Maersk també ha anunciat la suspensió de la navegació per aquest punt i alerta als clients de la naviliera que “els serveis que fan escala en ports del golf Pèrsic podrien experimentar retards, desviaments o ajustos d’horari”.