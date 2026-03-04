La guerra a l’Iran i l’escalada de tensions a l’Orient Mitjà està fent estralls a l’economia mundial. Abans de l’obertura de les borses el preu del petroli i el gas han tornat a patir una pujada forta. El preu del petroli ha patit un nou increment de prop del 3% en una jornada en la qual l’Iran ha amenaçat els Estats Units i Israel amb l’obertura de les “portes de l’infern” i amb un nou atac israelià contra territori iranià. El preu del barril de Brent -índex de referència europeu- ha viscut una puja del 3,2% a primera hora del matí i s’ha situat en els 84,04 dòlars per barril. Pel que fa a l’índex de referència als Estats Units, el West Texas Intermediate, aquest ha augmentat un 3% i el preu del barril se situa en els 76,80 dòlars.
Des del tancament de l’Ibex-35 el passat divendres -un dia abans de l’ataca contra l’Iran- el preu del Brent s’ha disparat un 16%, mentre que en el cas del barril d’WTI aquest ha pujat prop d’un 15,5%. Unes pujades dràstiques motivades pel bloqueig a l’estret d’Ormuz i que han fet que el BCE temi per un augment de la inflació. No només el petroli ha patit els efectes de la guerra a l’Iran, ja que el preu del gas en el mercat de futurs holandès, de referència europea, s’ha disparat un 9% després que tanqués la jornada de dimarts amb una revalorització del 22% a l’Ibex.
L’estret d’Ormuz, un enclavament estratègic
La pujada dels preus dels combustibles i el gas arriba després de l’atac contra l’Iran i el bloqueig de l’estret d’Ormuz per part de Teheran com a resposta. Cal destacar que l’estret d’Ormuz és la a principal ruta de transport de petroli i gas del món i un de cada cinc barrils circulen per aquest enclavament estratègic, segons detalla l’Administració d’Informació Energètica dels Estats Units (EIA).
Ormuz és la porta per la qual el petroli i el gas del golf pèrsic -l’Aràbia Saudita, l’Iraq, Kuwait, Qatar, Unió dels Emirats Àrabs i l’Iran en són els grans productors- hi circulen i s’estima que cada any hi passen una mitjana de 20 milions de barrils diaris. Tot i que l’EIA estima que el 84% del petroli cru i condensat i el 83% del gas natural liquat (GNL) van dirigir-se als mercats asiàtics l’impacte del bloqueig a Ormuz suposa un terrabastall arreu del món.