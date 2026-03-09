El preu del petroli sobrepassa els 100 dòlars per primera vegada des del 2022

La segona setmana de crisi bèl·lica a l’Orient Mitjà segueix posant al límit l’economia mundial. Abans de l’obertura de les borses el preu del petroli ha tornat a marcar valors extremadament alts, uns valors que no es registraven des de l’any 2022 amb l’esclat de la guerra a Ucraïna. El preu del barril de Brent -índex de referència al mercat europeu- s’ha disparat un 15% quan passaven 17 minuts de les vuit del matí i s’ha situat en els 107 dòlars per barril i, durant alguns moments, s’ha arribat a cotitzar en els 115 dòlars. Aquestes pujades de preu s’han produït també en l’índex de referència del mercat americà, on el preu del barril de cru West Texas Intermediate (WTI) s’ha encarit prop d’un 13% i ha arribat a fregar els 103 dòlars.
No només ha estat el petroli el gran afectat per l’Orient Mitjà, sinó que el preu del gas en el mercat de futurs holandès també s’ha disparat amb força. Concretament, el preu del gas s’ha enfilat un 20% i s’ha situat en els 65,70 euros per megavat hora, tot i que en alguns moments la seva cotització s’ha arribat a enfilar un 30%.
Trump assegura que el preu del petroli i el gas caurà “ràpidament”
Els països del golf pèrsic com la Unió dels Emirats Àrabs, Kuwait i l’Iraq han anunciat que estan rebaixant la producció del petroli, un fet que pot repercutir durament sobre el preu del petroli. Davant d’això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat -en declaracions recollides per Europa Press que els preus del petroli “a curt termini cauran ràpidament” quan s’aconsegueixi “la destrucció de l’amenaça nuclear” que segons Trump suposa Teheran. Trump, a més, ha assegurat que la pujada dels preus del petroli a tots els mercats són “un preu molt baix a pagar per la seguretat i la pau dels Estats Units i del món”.
El trànsit per l’estret d’Ormuz, un dels grans causants de l’encariment
El bloqueig d’un enclavament vital per al comerç com l’estret d’Ormuz ha suposat un terrabastall per a l’economia mundial. Es calcula que per Ormuz passaven un de cada cinc dels barrils de petroli del comerç mundial. Davant de la situació de bloqueig i perill per a les embarcacions comercials els Estats Units ha anunciat que desplegaran un pla de 20.000 milions de dòlars (17.236 milions d’euros) per a assegurar els carregaments transportats via marítima a l’Orient Mitjà.
Aquest pla està centrat en les assegurances per a la maquinària i el casc dels vaixells comercials i també el carregament que transportin. “La cobertura de DFC oferirà un nivell de seguretat que cap altra pòlissa pot proporcionar. Estem segurs que el nostre pla de reassegurança permetrà que el petroli, la gasolina, el gas natural liquat, el combustible per a avions i els fertilitzants tornin a fluir a través de l’estret d’Ormuz cap a la resta del món”, ha afirmat el conseller delegat de DFC, Ben Black.