L’esclat del preu del petroli agreuja la patacada de les borses europees

Amb el preu del petroli disparat, tota l’economia tremola. El mercat de futurs del cru ha obert la setmana per sobre dels 100 dòlars per primer cop des del 2022, esperonat per la crisi provocada per la guerra a l’Iran i el bloqueig de l’estret d’Ormuz, per on passa el 25% del trànsit global d’hidrocarburs. Aquest rally històric, de prop del 30% en només set dies, ha aprofundit encara més el pànic borsari: els inversors, ja tremolant des de l’inici de l’ofensiva militar sobre Teheran, comencen a retirar part de les seves posicions. Això ha provocat caigudes intenses en els selectius més destacats dels mercats de renda variable europeus. L’Ibex, en les primeres hores de la sessió d’aquest dilluns, es desploma un 1,7%, el pitjor rendiment dels grans índexs comunitaris. Val a dir que cap de les altres places dels 27 i el seu entorn poden respirar tranquil·les: l’FTSE 100 britànic cau prop d’un 1,05%, mentre que el DAX40 alemany perd més d’1,5 punts. La borsa menys esgarrapada és la francesa, amb el CAC40 en lleuger vermell, amb un -0,65% per encetar la setmana.
En el cas del parquet madrileny, són poques les cotitzades que estan en verd. Sostenen el valor general de l’índex les energètiques, amb Endesa al capdavant, que escala prop d’un 1,5% dia a dia. També Repsol fa un salt en valor important, pròxim a l’1%, impulsada per les previsions de marges més grans en el negoci del refí de petroli; mentre que el preu de Naturgy s’expandeix moderadament, un 0,1%. També part de la banca s’agafa als números verds, amb el Sabadell, Bankinter i Caixabank en positiu; si bé el BBVA i el Santander, exposats a mercats molt més inestables, perden prop d’un 2% per cap. A la banda baixa de la taula, la patacada més sonora se l’emporta la siderúrgica Arcelormittal, que es deixa prop d’un 4,5%. Dins el mateix sector, Acerinox cau un 3%. En general, les firmes industrials entren ferides al mercat aquesta setmana: la catalana Fluidra, perd més d’un 3,5%, mentre valors com Sacyr cauen més d’un 2,7%. També les immobiliàries surten mal parades, amb un 4,3% menys en el comptador de Merlin Properties i un forat pròxim al 2,2% a l’acció de Colonial.
Les caigudes europees
Fora de Madrid, la tendència es replica: la mala maror internacional colpeja les empreses industrials, davant la por del capital a noves disrupcions en les seves cadenes de distribució. Al DAX alemany, l’acció que més retrocedeix és la manufacturera Continental, amb un -4% des de l’obertura. També Siemens Energy recula amb força, més d’un 3,5%. També en paral·lel a Espanya, la defensa pesca en el riu esverat, i Rheinmetall guanya un 2,1%.
L’únic centre de decisió a on, a mitja sessió, la defensa no ha quallat entre el capital ha estat a París. El CAC40 francès consta entre les borses que menys han patit la patacada de l’inici de setmana: només s’ha deixat un 0,6% en termes generals. Cau, com a l’Estat espanyol, Arcelormittal, amb un 6% menys que en el tancament anterior; així com Alstom, que perd prop d’un 3,5%. Empreses rellevants de la indústria de la defensa i l’aeroespacial, com ara Airbus, perd un 2%. Per altra banda, Thales sí que marca positius, amb un 1,45% per sobre de la jornada anterior. Similar és la fotografia a la borsa de Londres: Bae Systems, dedicada principalment a la defensa, sí que registra pujades, d’un 0,8%; si bé altres industrials amb branques militars, com ara Rolls Royce, pateixen retrocessos de prop de quatre punts.