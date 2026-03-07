Aquest dissabte al matí s’ha celebrat una reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya entre els representants de les empreses, els treballadors i el Govern de la Generalitat de Catalunya. Una reunió la qual ha servit per debatre sobre l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà. Una reunió en la qual la patronal Foment del Treball ha assenyalat que confia que el conflicte armat pugui tenir un impacte “mínim” per al teixit empresarial català. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en declaracions recollides per l’ACN, ha volgut enviar un “missatge de tranquil·litat” tant als empresaris com als catalans i confia que la guerra duri poc i l’impacte en l’economia catalana sigui “mínim”. Sánchez Llibre ha aprofitat la seva intervenció i ha apel·lat a l’entesa entre els governs assenyalant que els Estats Units són “un país amic des de la perspectiva econòmica”.
Per la seva banda des de la patronal de les pimes, Pimec ha volgut mostrar preocupació per si el conflicte s’acaba encallant i els mercats i les empreses comencen a patir les conseqüències. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que des de la patronal estan “preocupats” per la situació geopolítica mundial, la qual ha definit com a “extremadament tensa”. Cañete ha assegurat que les més damnificades per aquest tipus de conflictes són les petites empreses del país, ja que aquestes pateixen un “impacte immediat”. Davant d’aquesta situació el president de Pimec ha demanat que les pimes no es converteixin en “l’esglaó feble” davant les conseqüències del conflicte.
Els sindicats demanen un nou “escut social”
Els representants dels treballadors, els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), han assegurat que davant la incertesa actual provocada per la guerra a l’Orient Mitjà es necessita un nou “escut social” que pugui garantir la seguretat als treballadors catalans i que pugui “protegir” llocs de feina i la possible pèrdua de poder adquisitiu. La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha assegurat que el Govern Català s’hauria d’anticipar als problemes que puguin derivar de la crisi econòmica generada a l’Orient Mitjà. Per la seva banda, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha destacat que la situació que pot generar la crisi a l’Orient Mitjà no “tan greu potencialment” com la que va suposar la guerra d’Ucraïna. En aquest aspecte ha volgut destacar que el que sí que és “greu” és que hi hagi treballadors que no han pogut recuperar la capacitat econòmica i el poder adquisitiu.