Este sábado por la mañana se ha celebrado una reunión extraordinaria del Consejo del Diálogo Social de Cataluña entre los representantes de las empresas, los trabajadores y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Una reunión que ha servido para debatir sobre el impacto de la guerra en el Oriente Medio. Una reunión en la que la patronal Foment del Treball ha señalado que confía en que el conflicto armado pueda tener un impacto «mínimo» para el tejido empresarial catalán. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en declaraciones recogidas por la ACN, ha querido enviar un «mensaje de tranquilidad» tanto a los empresarios como a los catalanes y confía en que la guerra dure poco y el impacto en la economía catalana sea «mínimo». Sánchez Llibre ha aprovechado su intervención y ha apelado al entendimiento entre los gobiernos señalando que Estados Unidos es «un país amigo desde la perspectiva económica».

Por su parte, desde la patronal de las pymes, Pimec ha querido mostrar preocupación por si el conflicto se acaba estancando y los mercados y las empresas comienzan a sufrir las consecuencias. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que desde la patronal están «preocupados» por la situación geopolítica mundial, la cual ha definido como «extremadamente tensa». Cañete ha asegurado que las más perjudicadas por este tipo de conflictos son las pequeñas empresas del país, ya que estas sufren un «impacto inmediato». Ante esta situación el presidente de Pimec ha pedido que las pymes no se conviertan en «el eslabón débil» ante las consecuencias del conflicto.

Imagen de archivo de un suministro de combustible en una gasolinera | Eduardo Parra / Europa Press

Los sindicatos piden un nuevo «escudo social»

Los representantes de los trabajadores, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), han asegurado que ante la actual incertidumbre provocada por la guerra en el Oriente Medio se necesita un nuevo «escudo social» que pueda garantizar la seguridad a los trabajadores catalanes y que pueda «proteger» puestos de trabajo y la posible pérdida de poder adquisitivo. La secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ha asegurado que el Gobierno Catalán debería anticiparse a los problemas que puedan derivar de la crisis económica generada en el Oriente Medio. Por su parte, el secretario general de la UGT, Camil Ros, ha destacado que la situación que puede generar la crisis en el Oriente Medio no es «tan grave potencialmente» como la que supuso la guerra de Ucrania. En este aspecto ha querido destacar que lo que sí es «grave» es que haya trabajadores que no han podido recuperar la capacidad económica y el poder adquisitivo.