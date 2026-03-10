Mercadona completa un 2025 «histórico» con 41.900 millones de ingresos, un 8% más

Mercadona continúa su senda anual de crecimiento en ventas. Según ha informado el presidente de la principal cadena de gran distribución del Estado, Juan Roig, en 2025 ha alcanzado unas ventas de 41.200 millones de euros, un 8% más que el año anterior. De este total, 39.800 se han facturado en las tiendas españolas, mientras que los 2.400 millones restantes se han registrado en los establecimientos de Portugal. Según el mismo Roig, la compañía ha cerrado un ejercicio «histórico», con mejoras en «los cinco componentes» de la cadena de valor: clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital. Según ha indicado el mismo Roig, Mercadona ya completa unos 2.675 tickets diarios -es decir, compras únicas por parte de clientes-; un alcance que les ha permitido elevar la cuota de mercado del sector de los supermercados al 28,5%, seis décimas más que un año antes.

Sobre esta cifra de negocio, la compañía ha conseguido un beneficio después de impuestos de 1.729 millones de euros, según ha informado Roig, un incremento sustancial próximo al 25% en términos interanuales. De estos, 346 millones se han repartido entre el capital en forma de dividendo, mientras que los 1.383 millones restantes se han dedicado a reinversiones en procesos de la compañía, desde nuevas aperturas y reformas de tiendas (650 millones); nuevos espacios logísticos (200 millones) y digitalización (150 millones de euros).

Sobre estos resultados, Roig espera continuar creciendo de cara al 2026. En el curso entrante, Mercadona espera facturar un 3,5% más, hasta superar los 43.000 millones de euros. La hoja de ruta inmediata incluye la previsión de «consolidar» el beneficio, lo que permitiría repetir los 1.000 millones de euros en reinversiones que se han completado este año. La plantilla también mantendrá un ritmo de crecimiento estable, con un millar de trabajadores más; una cifra más reducida que la reportada en 2025, con 5.000 trabajadores más. En total, la cadena de supermercados agrupa una plantilla de 115.000 trabajadores, de los cuales 107.500 están contratados en tiendas del Estado español.

Trabajadores de Mercadona | Mercadona

Ampliación

Según la compañía, el segmento de ventas en línea cada vez aporta más a sus cuentas. En 2025, la facturación por internet superó los 1.060 millones de euros, un 2,5% de toda la actividad de negocio de la compañía. Tras varios años consecutivos en que la parte digital de Mercadona ha sido rentable, contando el saliente, el grupo continúa ampliando su fundamento logístico: están preparando, según han anunciado, una nueva colmena, que se situará en el barrio madrileño de Vallecas, con unos 400 nuevos trabajadores y una inversión importante en automatización. Con esta sumarán siete en todo su ámbito de influencia.

En cuanto a las localizaciones físicas, se mantienen alrededor de las 1.670, con 43 aperturas durante 2025 y 45 cierres. La mayoría de estas -1.482, en total- ya forman parte de su concepto de Tienda 8, «más cómoda y rentable» en palabras del presidente. A medio plazo, sin embargo, ya dibujan los nuevos puntos de compra, bajo la marca Tienda 9, que dedicará más espacio a los frescos y a los productos para comer en la misma localización. En total, el programa supondrá un coste de unos 3.700 millones de euros, y estará desplegado completamente en el año 2033.

Incertidumbre global

Ante el contexto poco halagüeño para la actividad económica que dejan las tensiones geopolíticas globales, Roig ha reconocido que «el futuro es incierto». «Los empresarios vivimos sobre una tabla de surf, y vienen olas. Tenemos que adaptarnos», ha valorado. Por ahora, según el presidente, ninguna de las cadenas de suministro de la compañía se ha roto, y los precios se han podido mantener estables. De hecho, en las últimas semanas se han podido ajustar algunos precios a la baja, por el abaratamiento de materias primas. Ahora bien, en adelante, aún no hay certezas sobre cómo afectará la guerra en Irán y la tensión global al negocio de Mercadona.