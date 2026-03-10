Mercadona completa un 2025 “històric” amb 41.900 milions d’ingressos, un 8% més

Mercadona continua la seva senda anual de creixement en vendes. Segons ha informat el president de la principal cadena de gran distribució de l’Estat, Juan Roig, el 2025 ha assolit unes vendes de 41.200 milions d’euros, un 8% més que el curs anterior. Del tlal, 39.800 s’han facturat a les botigues espanyoles, mentre que els 2.400 milions restants han estat registrats als establiments de portugal. Segons el mateix Roig, la companyia ha tancat un exercici “històric”, amb millores en “els cinc components” de la cadena de valor: clients, treballadors, proveïdors, societat i capital. Segons ha indicat el mateix Roig, Mercadona ja completa uns 2.675 tiquets diàris -és a dir, compres úniques per part de clients-; un abast que els ha permès elevar la quota de mercat del sector dels supermercats del 28,5%, sis dècimes més que un any abans.
Sobre aquesta xifra de negoci, la companyia ha aconseguit un benefici després d’impostos de 1.729 milions d’euros, segons ha informat Roig. D’aquests, 346 milions s’han repartit entre el capital en forma de dividend, mentre que els 1.383 milions restants s’han dedicat a reinversions en processos de la companyia, des de noves obertures i reformes de botigues (650 milions); nous espais logístics (200 milions) i digitalització (150 milions d’euros).
Sobre aquests resultats, Roig espera continuar creixent de cara al 2026. En el curs entrant, Mercadona espera facturar un 3,5% més, fins a superar els 43.000 milions d’euros. El full de ruta immediat inclou la previsió de “consolidar” el benefici, fet que permetria repetir els 1.000 milions d’euros en reinversions que s’han completat enguany. La plantilla també mantindrà un ritme de creixement estable, amb un miler de treballadors més; una xifra més reduïda que la que s’ha reportat el 2025, amb 5.000 treballadors més. En total, la cadena de supermercats agrupa una plantilla de 115.000 treballadors, dels quals 107.500 estan contractats ens botigues de l’Estat espanyol.
Segons la companya, el segment de vendes en línia cada cop aporta més als seus comptes. El 2025, la facturació per internet va superar els 1.060 milions d’euros, un 2,5% de tota l’activitat de negoci de la companyia. Després de diversos cursos consecutius en què la pota digital de Mercadona ha estat rendible, comptant el sortint, el grup continua ampliant-ne el fonament logístic: estan preparant segons han anunciat, una colmena nova, que se situarà al barri madrileny de Vallecas, amb uns 400 treballadors nous i una inversió important en automatització. Amb aquesta sumaran set a tot el seu àmbit d’influència.
Pel que fa a les localitzacions físiques, es mantenen als volts de les 1.670, amb 43 obertures durant el 2025 i 45 tancaments. La majoria d’aquestes -1.482, en total- ja formen part del seu concepte de Botiga 8, “més còmoda i rendible” en paraules del president. A mitjà termini, amb tot, ja dibuixen els nous punts de compra, sota la marca Botiga 9, que dedicarà més espai als frescos i als productes per menjar a la mateixa localització. En total, el programa suposarà un cost d’uns 3.700 milions d’euros, i estarà desplegat completament l’any 2033.
