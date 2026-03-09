El precio del petróleo supera los 100 dólares por primera vez desde 2022

La segunda semana de crisis bélica en Oriente Medio sigue poniendo al límite la economía mundial. Antes de la apertura de las bolsas, el precio del petróleo ha vuelto a marcar valores extremadamente altos, valores que no se registraban desde el año 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania. El precio del barril de Brent -índice de referencia en el mercado europeo- se ha disparado un 15% cuando pasaban 17 minutos de las ocho de la mañana y se ha situado en los 107 dólares por barril y, durante algunos momentos, ha llegado a cotizar en los 115 dólares. Estas subidas de precio se han producido también en el índice de referencia del mercado americano, donde el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) se ha encarecido cerca de un 13% y ha llegado a rozar los 103 dólares.

No solo ha sido el petróleo el gran afectado por Oriente Medio, sino que el precio del gas en el mercado de futuros holandés también se ha disparado con fuerza. Concretamente, el precio del gas ha subido un 20% y se ha situado en los 65,70 euros por megavatio hora, aunque en algunos momentos su cotización ha llegado a subir un 30%.

Trump asegura que el precio del petróleo y el gas caerá «rápidamente»

Los países del golfo pérsico como la Unión de los Emiratos Árabes, Kuwait e Irak han anunciado que están reduciendo la producción de petróleo, un hecho que puede repercutir duramente sobre el precio del petróleo. Ante esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado -en declaraciones recogidas por Europa Press- que los precios del petróleo «a corto plazo caerán rápidamente» cuando se logre «la destrucción de la amenaza nuclear» que según Trump supone Teherán. Trump, además, ha asegurado que la subida de los precios del petróleo en todos los mercados es «un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de los Estados Unidos y del mundo».

El tráfico por el estrecho de Ormuz, uno de los grandes causantes del encarecimiento

El bloqueo de un enclave vital para el comercio como el estrecho de Ormuz ha supuesto un terremoto para la economía mundial. Se calcula que por Ormuz pasaba uno de cada cinco de los barriles de petróleo del comercio mundial. Ante la situación de bloqueo y peligro para las embarcaciones comerciales, los Estados Unidos han anunciado que desplegarán un plan de 20.000 millones de dólares (17.236 millones de euros) para asegurar los cargamentos transportados vía marítima en Oriente Medio.

Imagen de archivo de un barco transportando gas | Europa Press

Este plan está centrado en los seguros para la maquinaria y el casco de los barcos comerciales y también el cargamento que transporten. «La cobertura de DFC ofrecerá un nivel de seguridad que ninguna otra póliza puede proporcionar. Estamos seguros de que nuestro plan de reaseguro permitirá que el petróleo, la gasolina, el gas natural licuado, el combustible para aviones y los fertilizantes vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz hacia el resto del mundo», ha afirmado el consejero delegado de DFC, Ben Black.