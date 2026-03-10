La gráfica del precio de los futuros del petróleo, enloquecida por las constantes amenazas internacionales, ha tomado la forma de una montaña escarpada, capaz de quebrar el ánimo incluso del escalador más experimentado. El estallido de la última semana a raíz de la guerra en Irán, que había empujado el barril de Brent a máximos de 120 dólares, inauditos desde la invasión de Ucrania, ha tardado solo unas horas en contenerse: la mañana de este martes, tras un puñado de declaraciones políticas favorables, la referencia del crudo en la Unión Europea ha retrocedido con fuerza, y ya se mueve en torno a los 91 euros, una escala próxima a la normalidad de los últimos meses. Los detonantes fueron el ánimo del G7 para abrir sus reservas estratégicas de hidrocarburos ante un posible pánico en el mercado por el suministro y, especialmente, las perspectivas bélicas de la Casa Blanca: en declaraciones ofrecidas el lunes por la noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está «prácticamente acabada».

El mandatario estadounidense, según hizo evidente en una entrevista con la cadena CBS -amistosa con su administración desde la adquisición por parte de Skydance, la plataforma propiedad de la familia del CEO de Oracle y aliado trumpista, Larry Ellison- está dispuesto a todo para dejar atrás el conflicto, y salir airoso. Especialmente en caso de que el gobierno de Teherán mantenga su presión sobre el mercado de crudo con el bloqueo del estrecho de Ormuz, el paso entre Irán y Omán que dirige una cuarta parte del tráfico comercial mundial de petróleo cada día. Por el paso flotan más de 20 millones de barriles diarios, similar al hueco que detectó en todo el mercado el banco estadounidense Goldman Sachs en plena alerta global durante las primeras horas del lunes. «Si Irán hace que el paso del petróleo del estrecho de Ormuz permanezca bloqueado, Estados Unidos golpeará con 20 veces más fuerza», amenazaba el presidente.

Trump trató esta oferta como un «regalo» a Europa y a China, los «países que más usan el estrecho de Ormuz» para importar el petróleo necesario para cubrir sus necesidades energéticas. Cabe decir que Teherán ha aclarado que su conflicto no es con los compradores habituales: los ayatolás ofrecieron a Pekín y Bruselas permitir el paso a los barcos de aquellos países que expulsen a los embajadores de los Estados Unidos e Israel, las dos potencias agresoras en el presente conflicto regional. Aun así, desde el gobierno iraní han reconocido que «es poco posible garantizar la seguridad en la zona» en plena oleada de bombardeos en el país.

Imagen de una planta de extracción de petróleo en Estados Unidos / EP

La bolsa se recupera

Tras las caídas sucesivas -con la notable excepción de la industria de la defensa, que protagonizó rallies importantes el lunes- las bolsas europeas se han despertado con buenas noticias este martes. El Ibex 35, que cerró la primera sesión de la semana con una caída próxima al 0,7%, abre las puertas con un alza de más del 3,1%. Pasadas las 10 de la mañana, todos los valores del selectivo español se mostraban en verde, con incrementos de valor que oscilan entre unas décimas y el más del 5% que celebran el Banco Santander, el grupo de aerolíneas IAG y la siderúrgica Arcelormittal. Solo una acción continúa sufriendo el malestar global: la de Repsol, que cae más de un 2% por la prospectiva bajada del precio del petróleo, así como por el anuncio de que limitará las inversiones hasta 2028 a 10.000 millones de euros, apostando solo por «proyectos selectivos».

Similar al del Ibex ha sido el comportamiento del DAX alemán, que gana un 2% en la jornada, y del CAC francés, con un 1,8% más. También las bolsas fuera de los 27 ganan ritmo tras el descalabro causado por la guerra en Irán, con el Nikkei japonés por encima del 3% diario y el Hang Seng de Hong Kong repuntando más del 2%.