La crisis petrolera generada por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán está poniendo la economía mundial en un callejón sin salida que no se veía desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ante la subida de los precios del petróleo, tanto el barril de Brent como el de West Texas Intermediate (WTI), el gobierno español ha tomado el testigo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quien ha propuesto la liberación más grande de la historia de las reservas petroleras de los países, y espera que los miembros liberen más del doble de los 182 millones de barriles liberados por la guerra en Ucrania.

Una propuesta a la que apoyarán desde el gobierno español, quien prevé liberar 12 días de reservas de petróleo para contribuir a una rebaja de los precios de los carburantes, tal como ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. La ministra española, sin embargo, ha alertado que esta decisión debe tomarse de forma unánime por parte de todos los países que forman parte de la dirección de la AIE.

El Estado español tiene 92 días de suministro de reserva

La ministra española quiso recordar que las reservas de petróleo del Estado español equivalen a 92 días de suministro y que, en todo caso, la Moncloa decidirá liberar las reservas equivalentes a 12 días o 12 días y medio si el consejo de gobierno de la AIE lo aprueba.

Un petrolero se carga de crudo

«Por parte de España secundaremos, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también secundamos el hecho de que los mercados estén menos tensos y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro» ha destacado Aagesen, quien ha destacado que aunque pueda haber países que tengan recelos sobre la liberación de reservas de petróleo, confía en que ante el contexto geopolítico y económico actual y con la energía tanto petrolera como de gas con una tendencia al alza, será difícil que se nieguen.