Las bolsas de todo el mundo siguen con el corazón en un puño por el conflicto en Oriente Medio. Después de las jornadas de lunes y martes en las cuales los mercados mantuvieron cierta estabilidad, este miércoles el intercambio de amenazas entre Irán y Estados Unidos y la falta de entendimiento dentro de las instituciones europeas han provocado que las bolsas hayan comenzado a sufrir ligeros descensos. El Ibex-35 ha abierto la sesión de este miércoles con una caída del 0,30% a primera hora de la mañana. Una caída, la del Ibex, que ha sido la más leve de todas las bolsas europeas, ya que en las principales bolsas del Viejo Continente se han registrado caídas de un 0,63% en el Ftse100 de Londres, un 0,82% del Cac40 de París y la caída más pronunciada del 1,12% del Dax de Frankfurt.

En el mercado español Inditex se ha mostrado como el gran valor del mercado con una subida del 4,69%, seguido de Solaria (+1,45%) y de Repsol (+0,39%). En cambio, las caídas más destacadas se han producido en Rovi (-2,17%) y en el sector bancario con el BBVA con una caída del 1,73%, una del -1,20% del Santander, y caídas más leves del 0,54% para CaixaBank, del 0,46% para Unicaja, del 0,29% para Bankinter y un 0,25% del Sabadell.

Fachada de la sede de la bolsa de Barcelona | Miquel Vera (ACN)

El petróleo, una estabilidad inestable

La jornada de hoy ha vuelto a vivir una estabilidad inestable en cuanto al precio del petróleo. A primera hora de la mañana el precio del barril de Brent -índice de referencia en Europa- se situaba en los 87 dólares por barril, con una caída del 0,1%, y muy alejada de la cifra récord de los 118 dólares que se alcanzaron el lunes. Por su parte, quien sí ha comenzado la jornada con una subida del precio ha sido el índice de referencia en Estados Unidos, ya que el West Texas Intermediate (WTI) ha comenzado la jornada de miércoles con un aumento del 0,5%, situando el valor del barril en los 84 dólares.