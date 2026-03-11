Les borses d’arreu del món segueixen amb l’ai el cor pel conflicte a l’Orient Mitjà. Després de les jornades de dilluns i dimarts en les quals els mercats van mantenir una estabilitat, aquest dimecres l’intercanvi d’amenaces entre l’Iran i els Estats Units i la manca d’entesa dins de les institucions europees han fet que les borses hagin començat a patir lleugers descensos. L’Ibex-35 ha obert la sessió d’aquest dimecres amb una caiguda del 0,30% a primera hora del matí. Una caiguda, la de l’Ibex, que ha estat la més minsa de totes les borses europees, ja que a les principals bosses del Vell Continent s’han registrat caigudes d’un 0,63% al Ftse100 de Londres, un 0,82% del Cac40 de París un 0,82% i la caiguda més pronunciada la de l’1,12% del Dax de Frankfurt.
En el mercat espanyol Inditex s’ha mostrat com el gran valor de mercat amb una pujada del 4,69%, seguit de Solaria (+1,45%) i de Repsol (+0,39%). En canvi, les caigudes més destacades s’han produït a Rovi (-2,17%) i al sector bancari amb el BBVA amb caiguda de l’1,73%, una del -1,20% del Santander, i caigudes més minses el 0,54% per a CaixaBank i del 0,46% per a Unicaja del 0,29 % per a Bankinter i un 0,25% del Sabadell.
El petroli, una estabilitat inestable
La jornada d’avui ha tornat a viure una estabilitat inestable pel que fa al preu del petroli. A primera hora del matí el preu del barril de Brent -índex de referència a Europa- se situava en els 87 dòlars per barril, amb una caiguda del 0,1%, i molt allunyada de la xifra rècord dels 118 dòlars que es van assolir dilluns. Per la seva banda, qui sí que ha començat la jornada amb una pujada del preu ha estat l’índex de referència als Estats Units, ja que el West Texas Intermediate (WTI) ha començat la jornada de dimecres amb un augment del 0,5%,situant el valor del barril en els 84 dòlars.