La guerra a L’Iran força a obrir les reserves estratègiques de petroli

El món busca sortides a la crisi energètica que ha causat la guerra al Pròxim Orient. En una reunió d’urgència amb els membres celebrada dimarts a la nit, l’Agència Internacional de l’Energia ha proposat alliberar les reserves estratègiques de petroli per garantir el proveïment i evitar que els preus es disparin. Aquest mateix migdia, l’IEA (per les seves sigles en anglès) ha acordat llançar al mercat 400 milions de barrils de cru. D’aquesta manera, els estats encaren la intervenció al mercat petrolier més important de la història. Es tracta d’un terç de tots els fons petroliers d’emergència públics acumulats arran de la invasió russa a Ucraïna i la crisi energètica que va generar.
L’estratègia de l’IEA encara no s’ha concretat, però diversos països ja han obrir la porta a contribuir a l’alliberament del producte. Segons ha informat aquest mateix dimecres la ministra espanyola de Transició Ecològica, Sara Aagesen, l’Estat es prepara per obrir les cubes petrolieres. “Per part d’Espanya, recolzarem l’estratègia de l’Agència”, ha declarat Aagesen. D’aquesta manera, la infraestructura espanyola alliberarà reserves per a 12 dies, una part important del total acumulat, equivalent l’ús durant uns 90 dies. També Alemanya assegura que contribuirà a l’estratègia, si bé encara no ha detallat les quantitats en què participarà; mentre que el Japó ja ha anunciat aquest matí, abans fins i tot del pacte, que començaria a alliberar producte a partir del pròxim dilluns. “Els petroliers continuen pràcticament impossibilitats per travessar l’estret d’Ormuz, i es preveu que les importacions al Japó baixin significativament a partir de mitjans del pròxim mes”, ha avançat la primera ministra del país asiàtic, Sanae Takaichi.
Oscil·lació de preus
Les expectatives de la indústria han millorat per l’alliberament de les reserves estratègiques. A l’inici de la jornada, el barril Brent -la referència europea per al preu del cru- pujava per sobre dels 90 euros, uns 10 més que al tancament de dimarts. A mesura que s’han anat fent públics detalls sobre l’alliberament de reserves, però, el mercat s’ha refredat, i el preu objectiu ha tornat a retrocedir. Tot i això, els implicats en el conflicte al Pròxim Orient no han donat més indicacions que l’arrel del problema -la guerra a la regió- hagi de caure aviat. De fet, el portaveu del quarter general central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari -una de les principals autoritats militars de l’Iran- ha tret importància a les mesures de control del mercat que han anunciat des de l’Agència Internacional. A parer de Zolfagari, el sentit natural del mercat en plena guerra portarà el barril per sobre dels 200 dòlars. “No podran abaixar el preu del petroli i de l’energia amb mesures artificials. El preu del petroli depèn de la seguretat en la regió, i els Estats Units són una font d’inseguretat”, ha sentenciat el militar.