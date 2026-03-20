El govern de Sánchez promou un escut social de 5.000 milions per la guerra de l'Orient Mitjà
Jordi Subirana
20/03/2026 14:18

El govern de Pedro Sánchez engarà un escut social per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra de l’Orient Mitjà per valor d’uns 5.000 milions d’euros. El pla inclou com a proposta estrella una reducció “dràstica” de la fiscalitat energètica amb mesures com la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% en l’IVA dels carburants, l’electricitat i el gas.

L’executiu que formen e PSOE i Sumar han aprovat les mesures en un Consell de Ministres celebrat aquest divendres. Amb posterioritat, els dos decrets que han tirat endavant s’hauran de sotmetre a votació del Congrés dels Diputats.

El paquet anticrisi estén fins a desembre de 2026 el bo social elèctric i reforça el tèrmic; bonifica el 80% dels peatges a les indústries exposades i ofereix una ajuda directa de 20 cèntims pel litre de combustible al sector agrícola. La rebaixa de l’IVA a la gasolina es traduirà en 20 euros d’estalvi per dipòsit de cotxe mitjà.

La tensió entre els dos socis del govern espanyol ha fet necessari que finalment el Consell de Ministres hagi separat les mesures anticrisi en dos decrets diferents, que s’hauran de votar independentment al Congrés dels Diputats. El primer decret inclou les rebaixes fiscals als carburants i mesures destinades als sectors que reben l’impacte directe del conflicte a l’Orient Mitjà, com el transport, l’agricultura i la pesca. En principi, aquest decret es votarà dijous de la setmana vinent.

El segon decret incorpora les mesures d’habitatge que demanava la formació de Yolanda Díaz, amb la pròrroga dels contractes de lloguer com a mesura estrella. En una publicació a les xarxes socials, Díaz ha dit que han aconseguit “ampliar l’escut social” controlant els marges empresarials, prorrogant els lloguers i ampliant la protecció a treballadors i treballadores.

El Consell de Ministres ha començat amb dues hores de retard perquè els ministres de Sumar havien amenaçat amb no assistir-hi si no s’incoporaven mesures anticrisi en l’àmbit de l’habitatge. El PSOE només tenia intenció d’incloure en el text les qüestions que compten amb l’aval previ de formacions com Junts, en especial la rebaixa de l’IVA als carburants.

