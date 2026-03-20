La crisi econòmica generada per la guerra a l’Iran, el bloqueig del pas del petroli per l’estret d’Ormuz i els diferents atacs contra instal·lacions energètiques ha obligat el govern espanyol a sortir al pas de la crisi econòmica i ha acordat rebaixar l’Impost del Valor Afegit (IVA) dels carburants, l’electricitat i el gas passant del 21% al 10%.
L’executiu espanyol inclourà aquesta rebaixa de l’IVA en el decret anticrisi que es presentarà aquest divendres per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l’Orient Mitjà. Entre les mesures que la Moncloa contempla per pal·liar el cop hi ha la suspensió de l’impost especial sobre el valor de la producció elèctrica i la rebaixa de l’impost de generació elèctrica. A més també s’inclouen bonificacions als peatges elèctrics, ajudes a les indústries electrointensives i la rebaixa de l’IVA a adquisicions i importacions intracomunitàries d’energia elèctrica.
En el decret també s’inclouen una ajudes per al sector agràri, al qual se li atorgarà una ajuda extraordinaria i temporal de 20 cèntims per litre del preu del gasoil agrari mentre que per al sector laboral han prohibit que les empreses que reben aquestes ajudes puguin acomiadar treballadors.
Sense mesures en matèria d’habitatge
La decisió de la Moncloa arriba després que Sumar i altres formacions de l’arc parlamentari espanyol haguessin demanat a l’executiu espanyol incloure en el paquet anticrisi diverses mesures en matèria d’habitatge com la moratòria antidesnonaments o la pròrroga dels contractes de lloguer, unes mesures que, de moment, sembla que el govern espanyol ha descartat d’incloure al decret anticrisi.
Entre altres mesures que ha descartat l’executiu de Sánchez a incloure dins del decret anticrisi hi ha la limitació dels preus dels carburants, la qual no estarà regulada. En aquest cas, però, el govern espanyol sí que ha habilitat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CMNC) a recollir informació de distribuïdors de carburants i vigilar el mercat de preus i poder observar les diverses fluctuacions dels preus i detectar possibles increments indeguts.