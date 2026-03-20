El gobierno de Pedro Sánchez lanzará un escudo social para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Oriente Medio por valor de unos 5.000 millones de euros. El plan incluye como propuesta estrella una reducción «drástica» de la fiscalidad energética con medidas como la rebaja del IVA del 21% al 10% en el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas.

El ejecutivo formado por el PSOE y Sumar ha aprobado las medidas en un Consejo de Ministros celebrado este viernes. Posteriormente, los dos decretos que han sacado adelante deberán someterse a votación en el Congreso de los Diputados.

La rebaja del IVA a la gasolina se traducirá en 20 euros de ahorro por depósito

El paquete anticrisis extiende hasta diciembre de 2026 el bono social eléctrico y refuerza el térmico; bonifica el 80% de los peajes a las industrias expuestas y ofrece una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible al sector agrícola. La rebaja del IVA a la gasolina se traducirá en 20 euros de ahorro por depósito de coche medio.

Imagen de archivo de una gasolinera / ACN

La tensión entre los dos socios del gobierno español ha hecho necesario que finalmente el Consejo de Ministros haya separado las medidas anticrisis en dos decretos diferentes, que deberán votarse independientemente en el Congreso de los Diputados. El primer decreto incluye las rebajas fiscales a los carburantes y medidas destinadas a los sectores que reciben el impacto directo del conflicto en Oriente Medio, como el transporte, la agricultura y la pesca. En principio, este decreto se votará el jueves de la próxima semana.

Ampliar el escudo social, dice Yolanda Díaz

El segundo decreto incorpora las medidas de vivienda que pedía la formación de Yolanda Díaz, con la prórroga de los contratos de alquiler como medida estrella. En una publicación en las redes sociales, Díaz ha dicho que han logrado «ampliar el escudo social» controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a trabajadores y trabajadoras.

El Consejo de Ministros ha comenzado con dos horas de retraso porque los ministros de Sumar habían amenazado con no asistir si no se incorporaban medidas anticrisis en el ámbito de la vivienda. El PSOE solo tenía intención de incluir en el texto las cuestiones que cuentan con el aval previo de formaciones como Junts, en especial la rebaja del IVA a los carburantes.