La crisi petroliera generada per la guerra iniciada pels Estats Units i Israel contra l’Iran està posant l’economia mundial en un atzucac que no es veia des de l’inici de la guerra a Ucraïna. Davant la pujada dels preus del petroli, tant el barril de Brent com el de West Texas Intermediate (WTI), el govern espanyol ha agafat el testimoni de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), qui ha proposat l’alliberament més gran de la història de les reserves petrolíferes dels països, i espera que els membres alliberin més del doble dels 182 milions de barrils alliberats per la guerra a Ucraïna.
Una proposta a la qual donaran suport des del govern espanyol, qui preveu alliberar 12 dies de reserves de petroli per contribuir a una rebaixa dels preus dels carburants, tal com ha anunciat la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen. La ministra espanyola, però, ha alertat que aquesta decisió s’ha de prendre de forma unànime per part de tots els països que formen part de la direcció de l’AIE.
L’Estat espanyol té 92 dies de subministrament de reserva
La ministra espanyola ha volgut recordar que les reserves de petroli de l’Estat espanyol equivalen a 92 dies de subministrament i que, en tot cas, la Moncloa decidirà alliberar les reserves equivalents a 12 dies o 12 dies i mig si el consell de govern de l’AIE ho aprova.
“Per part d’Espanya secundarem, nosaltres sempre hem estat solidaris i entenem que d’aquesta manera també secundem al fet que els mercats estiguin menys tensionats i que altres països, que les seves tensions són més enllà dels preus, puguin tenir resposta en el subministrament” ha destacat Aagesen qui ha destacat que tot i que pot haver-hi països que tinguin recels sobre l’alliberació de reserves de petroli confia que davant del context geopolític i econòmic actual i amb l’energia tant petroliera com de gas amb una tendència a l’alça serà difícil que s’hi neguin.