La guerra en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio están causando estragos en la economía mundial. Antes de la apertura de las bolsas, el precio del petróleo y el gas han vuelto a experimentar una fuerte subida. El precio del petróleo ha sufrido un nuevo incremento de cerca del 3% en una jornada en la que Irán ha amenazado a Estados Unidos e Israel con la apertura de las «puertas del infierno» y con un nuevo ataque israelí contra territorio iraní. El precio del barril de Brent, índice de referencia europeo, ha vivido una subida del 3,2% a primera hora de la mañana y se ha situado en los 84,04 dólares por barril. En cuanto al índice de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate, este ha aumentado un 3% y el precio del barril se sitúa en los 76,80 dólares.

Desde el cierre del Ibex-35 el pasado viernes -un día antes del ataque contra Irán- el precio del Brent se ha disparado un 16%, mientras que en el caso del barril de WTI este ha subido cerca de un 15,5%. Unas subidas drásticas motivadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz y que han hecho que el BCE tema por un aumento de la inflación. No solo el petróleo ha sufrido los efectos de la guerra en Irán, ya que el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, se ha disparado un 9% después de que cerrara la jornada del martes con una revalorización del 22% en el Ibex.

El estrecho de Ormuz, un enclave estratégico

La subida de los precios de los combustibles y el gas llega tras el ataque contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán como respuesta. Cabe destacar que el estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo y uno de cada cinco barriles circulan por este enclave estratégico, según detalla la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Imagen de archivo de un buque mercante | Adrián Irago – Europa Press – Archivo

Ormuz es la puerta por la cual el petróleo y el gas del golfo pérsico -Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irán son los grandes productores- circulan y se estima que cada año pasan una media de 20 millones de barriles diarios. Aunque la EIA estima que el 84% del petróleo crudo y condensado y el 83% del gas natural licuado (GNL) se dirigieron a los mercados asiáticos, el impacto del bloqueo en Ormuz supone un trastorno en todo el mundo.