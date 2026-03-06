El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado un verdadero terremoto en las relaciones diplomáticas entre los estados y también para la economía mundial. El precio del barril de Brent -el índice de referencia europeo- se ha cotizado este viernes en 87,62 dólares, el precio más alto desde julio de 2024, experimentando un nuevo aumento desde la jornada del pasado jueves. Un aumento que también ha compartido el costo del barril del West Texas Intermediate (WTI), índice de referencia para Estados Unidos, y que respecto al día anterior ha subido más de un 4% hasta situarse en 84,90 dólares por barril, el máximo desde julio de 2024.

La escalada de precios del petróleo ha sido constante durante toda la semana desde que estalló la guerra en Oriente Medio. En solo una semana, y motivado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent ha subido un 21%, cifra que ha supuesto la semana más alcista registrada desde 2020. Este aumento de los precios ha sido incluso más elevado en lo que respecta al West Texas Intermediate (WTI), que en una semana se ha encarecido alrededor de un 25%.

Superávit de la producción de petróleo

En una semana marcada por la incertidumbre en los mercados financieros y las constantes subidas del precio del petróleo y el gas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha hecho un llamado a la calma asegurando que las instalaciones de producción del Oriente Medio casi no han sufrido ningún daño por el conflicto y ha dado un mensaje de esperanza recordando que las previsiones para 2026 eran buenas, ya que un superávit de la producción de petróleo durante 2025 hacía que la demanda petrolera de 2026 estuviera cubierta con creces. La AIE, sin embargo, también alerta que «las interrupciones prolongadas del suministro podrían llevar al mercado a un déficit».

Imagen de una planta de extracción de petróleo en Estados Unidos / EP

En declaraciones recogidas por Europa Press, el organismo internacional destaca que los inventarios mundiales de petróleo marcaban durante 2025 el nivel más alto desde 2021 con un total de 8.200 millones de barriles, un hecho que puede aliviar el miedo a una falta de suministro. «Estas reservas proporcionan ahora un colchón de seguridad contra las interrupciones del suministro», aseguran.