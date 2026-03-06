L’esclat de la guerra entre els Estats Units, Israel i l’Iran ha generat un veritable terrabastall en les relacions diplomàtiques entre els estats i també per a l’economia mundial. El preu del barril de Brent -l’índex de referència europeu- s’ha cotitzat aquest divendres en els 87,62 dòlars, el preu més alt des de juliol de 2024, experimentant una nova pujada des de la jornada del passat dijous. Una pujada que també ha compartit el cost del barril del West Texas Intermediate (WTI), índex de referència per als Estats Units, i que respecte el dia anterior ha pujat més d’un 4% fins a enfilar-se en els 84,90 dòlars per barril, el màxim des del juliol del 2024.
L’escalada de preus del petroli ha estat un constant durant tota la setmana des que va esclatar la guerra a l’Orient Mitjà. En només una setmana, i motivat per la guerra a l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz, el preu del barril de brent s’ha enfilat un 21%, xifra que ha suposat la setmana més alcista registrada des del 2020. Aquest augment dels preus ha estat fins i tot més elevat pel que fa al West Texas Intermediate (WTI), qui en una setmana s’ha encarit al voltant d’un 25%.
Un superàvit de la producció de petroli
En una setmana marcada per la incertesa en els mercats financers i les constants pujades del preu del petroli i el gas l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha fet una crida a la calma assegurant que les instal·lacions de producció de l’Orient mitjà gairebé no han patit cap desperfecte pel conflicte i ha donat un missatge d’esperança recordant que les previssions per al 2026 eren bones, ja que un superàvit de la producció de petroli durant el 2025 feia que la demanda petroliera del 2026 estigues coberta amb escriex. L’AIE, però, també alerta que “les interrupcions prolongades del subministrament podrien portar al mercat a un dèficit”.
En declaracions recollides per Europa Press, l’organisme internacional destaca que els inventaris mundials de petroli marcaven durant el 2025 el nivell més alt des del 2021 amb un total de 8.200 milions de barrils, un fet que pot alleugerir la por a una falta de suministrament. “Aquestes reserves proporcionen ara un matalàs de seguretat contra les interrupcions del subministrament”, asseguren.