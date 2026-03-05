L’esclat de la guerra a l’Iran després dels atacs israelians i nord-americans contra el règim dels aiatol·làs el passat dissabte està suposant un terrabastall total a l’economia mundial. El preu del petroli ha encadenat el quart dia de pujades abans de l’obertura de les borses europees. A primera hora del matí el petroli ha viscut noves pujades en el preu dels índexs de referència americans i europeus.
El preu del barril de Brent, índex de referència a Europa, ha experimentat una puja de l’1,6%, situant el preu del barril en 83,81 dòlars. Pel que fa al West Texas Intermediate (WTI), l’índex de referència als Estats Units, s’ha endut el cop més gran de la jornada d’avui amb un augment del preu per barril del 3,2%, situant-se en els 77,07 dòlars.
El gas també s’ha sumat a l’onada de l’augment de preus i el preu del gas natural liquat (GNL) experimenta una pujada del 5% en el mercat de futurs holandès, de referència europea, després que ahir baixés gairebé un 10% al tancament de la Borsa espanyola.
El tancament de l’estret d’Ormuz, el desencadenant
La guerra a l’Iran ha provocat que des de Teheran hagin bloquejat el pas dels vaixells per l’estret d’Ormuz. Un bloqueig que impedeix la utilització d’un enclavament estratègic pel comerç, ja que un de cada cinc barrils de petroli circulen per aquesta via. Ormuz és la porta de sortida del petroli i el gas del golf Pèrsic i la gran majoria de les exportacions van destinats als mercats asiàtics. L’Administració d’Informació Energètica dels Estats Units (EIA) estima que el 84% del petroli cru i condensat i el 83% del GNL acaba als mercats asiàtics amb la Xina, l’Índia, el Japó i Corea del Sud com a principals destinataris.
Pel que fa a l’Estat espanyol, la dependència del cru i gas provinent d’Ormuz és limitada i en declaracions recollides per Europa Press la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, assenyala que només el 5% del petroli i el 2% del gas natural liquat (GNL) que arriba a l’Estat espanyol passa per Ormuz.