La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán suma nuevos actores en el tablero bélico. Los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania se han alineado con Trump y han amenazado a Irán con acciones militares para «destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones». El movimiento de los tres países europeos llega después de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel para acabar con el ayatolá Ali Khamenei y en la cual han muerto más de 200 personas.

En un comunicado conjunto de los tres países recogido por la ACN señalan que están «consternados» por la defensa hecha desde Teherán y que ha impactado contra bases estadounidenses en varios países islámicos y contra territorio israelí. Los tres países europeos alertan que los ataques iraníes como respuesta a los bombardeos de Israel y Estados Unidos han sido «indiscriminados y desproporcionados» y exigen a la República Islámica de Irán que detengan su respuesta militar «inmediatamente». Desde el Elíseo, Downing Street y la Cancillería Federal han alertado a Irán que tomarán las medidas necesarias «para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región» -en referencia a Estados Unidos e Israel.

El Reino Unido cede las bases militares a Estados Unidos

El Reino Unido es el país que más se ha implicado -sin emprender acciones militares de apoyo- con las acciones de Estados Unidos e Israel. El gobierno de Keir Starmer ha permitido que Estados Unidos pueda utilizar las bases militares británicas en el Oriente Medio para realizar ataques “defensivos” contra varios objetivos militares de Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado -en declaraciones recogidas por la ACN- que el país británico ha aprendido la lección de los “errores de Irak” -cuando se unieron a la ofensiva americana en Afganistán- motivo por el cual argumenta que no se ha unido a los ataques militares contra Irán.

Columnas de humo después de una explosión en Teherán. Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Irán el sábado, incluida la capital Teherán, provocando una oleada de misiles lanzados por las fuerzas iraníes hacia Israel, mientras las tensiones entre los países estallaron en un conflicto abierto. | Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa | Europa Press

Starmer ha señalado que el Reino Unido no participará en “acciones ofensivas” contra Teherán y argumenta que cede las bases a Estados Unidos por una cuestión de “defensa colectiva” y proteger vidas británicas. “La única manera de detener la amenaza es destruir los misiles en su origen, en sus depósitos de almacenamiento o en los lanzadores que se utilizan para dispararlos”, ha afirmado.