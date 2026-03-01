El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que els nous dirigents de l’Iran, que han agafat les regnes de la regió després de la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei en els atacs de dissabte, volen negociar. “Volen parlar i he accedit parlar-ne, així que parlarem amb ells”, ha confirmat l’inquilí de la Casa Blanca en una entrevista a la revista ‘The Atlantic’. El magnat nord-americà, que ha fet l’entrevista per telèfon des de la seva residència particular de Mar-a-Lago, no ha donat detalls de quan ni com es faran aquestes converses.
“Ho haurien d’haver fet abans. Devien haver cedit abans en una cosa que és molt pràctica i fàcil. Han esperat massa”, ha insistit Trump, que ha criticat que el règim dels aiatol·làs “s’ha passat de llest”. El republicà ha tret pit del “cop” contra el règim, que “ha estat molt gran”, i remarcat que “la majoria d’aquesta gent ja no hi és”. “Alguns dels que estàvem tractant ja no hi són perquè ha estat fort”, apuntava per respondre als seus nous interlocutors.
En aquesta conversa, Trump ha iniciat en la retòrica de les darreres hores, en les que ha encoratjat la població de l’Iran a revoltar-se contra el règim. “Saben que és molt perillós. Saben que els he dit que es quedin tots als seus llocs. Crec que és un lloc molt perillós ara mateix”, ha indicat. “La gent està cridant als carrers amb alegria, però alhora estan caient moltes bombes”, ha afegit.
Cau la popularitat de Trump
L’atac a l’Iran, coordinat amb Israel, arriba en un moment de debilitat extrema del líder republicà, que encara les eleccions de mig mandat amb un dels índexs de popularitat més baixos des que és president. Segons el portal FiftyPlusOne, amb dades d’aquest divendres, només un 39% dels americans valoren positivament Trump, i l’índex de desaprovació és del 58%. Una altra enquesta de la CNN publicada dilluns apunta que només un 26% dels votants independents –ni demòcrates ni republicans– aprova la seva presidència. Tot plegat, un al·licient, apunten alguns analistes, per actuar amb contundència a l’exterior.
En la conversa amb ‘The Atlantic’, Trump ha remarcat que l’atac a l’Iran no afectarà les eleccions de mig mandat previstes per a aquest novembre. “Tenim la millor economia que hagi estès mai el país. No se sent més perquè persones com vostè no escriu sobre això adequadament, però l’economia està per sortir-se per la teulada i en alguns casos ja ho ha fet”, ha qüestionat, descartant que les guerres generin efectes negatius en l’economia americana.