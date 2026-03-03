L’Orient Mitjà torna a llevar-se immers en una nova escalada de tensions. En el quart dia de guerra contra l’Iran Israel ha anunciat que ha desplegat tropes sobre territori libanès després que el passat diumenge a la matinada la milícia xiïta de Hezbol·là. L’exèrcit israelià ha assenyalat que aquest dimarts al matí soldats de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) s’han desplegat sobre el sud del Líban. En un comunicat les FDI han assenyalat que el desplegament militar a territori libanès es complementa amb l’operació Rugit del Lleó -nom que ha rebut l’atac israelià i nord-americà contra l’Iran- i destaca que “forces de la 91è Divisió estan operant en el sud del Líban, posicionades en múltiples punts de la zona com a part d’un reforç de la postura de defensa avançada”.
En el comunicat de l’exèrcit israelià recollit per Europa Press s’utilitza com a ‘casus belli’ la presència de Hezbol·là al Líban i assenyalen que “les Forces de Defensa d’Israel (FDI) estan treballant per a crear una capa addicional de seguretat per als residents del nord a través d’atacs extensos contra infraestructura de Hezbol·là, amb l’objectiu d’evitar amenaces i evitar intents d’infiltració en l’Estat d’Israel”.
Una croada contra Hezbol·là
De fet, la milícia xiïta és la gran protagonista de la comunicació de les FDI, ja que acusen Hezbol·là de “sumar-se a la campanya i actuar en nom de l’Iran i assumirà les conseqüències de les seves accions”, un fet que segons l’exèrcit israelià no es pot permetre, perquè és potencialment perillós per als ciutadans d’Israel.
El govern israelià també ha posat èmfasi sobre la milícia xiïta i el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha assegurat que tant ell com el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, han “autoritzat” l’Exèrcit per a “avançar i prendre el control de posicions estratègiques addicionals al Líban per a evitar atacs contra les comunitats israelianes a la frontera”. “L’organització terrorista està pagant, i continuarà pagant, un alt preu per disparar contra Israel”, ha etzibat Katz.