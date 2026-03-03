Trump anuncia que tallarà tot el comerç amb Espanya per la postura amb Iran

Donald Trump vol trencar tota relació amb Espanya. Així ho anunciat aquest dimarts el president dels Estats Units, que ha criticat l’executiu encapçalat per Pedro Sánchez per la seva postura davant l’ofensiva contra l’Iran. “Espanya està sent terrible, he demanat tallar tots els acords“, ha assegurat Trump en unes declaracions des del Despatx Oval, on s’ha reunit amb el canceller alemany, Friedrich Merz. El líder nord-americà considera que el govern espanyol ha estat un “aliat terrible” i ha amenaçat amb tallar tot el comerç amb l’Estat si no hi ha un canvi de postura.
Les dures paraules de Trump es produeixen després de la negativa de l’executiu espanyol per a la utilització de les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran. El president nord-americà ha titllat la postura de Sánchez de “poc amistosa” i ha recordat el desacord que ambdós ja van tenir per la demanda a als socis de l’OTAN d’augmentar la despesa en defensa fins al 5%, xifra a la qual el líder socialista es va negar. “No té un gran lideratge, és l’únic aliat de l’OTAN que no va acordar arribar al 5% i de fet no paguen ni tan sols el 2%. Tallarem tot el comerç“, ha assenyalat. En aquest sentit, ha posat en dubte que Espanya pugui vetar l’ús de les instal·lacions militars. “No ho poden dir ells. Podem utilitzar-les quan vulguem, podem volar i fer-ne ús i ningú ens dirà el contrari”, ha afirmat, per afegir tot seguit que els espanyols són “fantàstics” però que “no tenen un bon líder”.
Pressió alemanya per augmentar la despesa militar
En la mateixa compareixença, el canceller alemany ha apuntat que els aliats de l’OTAN estan provant de “convèncer” l’estat espanyol perquè arribi al 3% o 3,5% del PIB en despesa militar. “Espanya és l’únic que no està disposat a acceptar-ho i estem tractant de convèncer-los que això és part de la seguretat comuna i que cal complir amb els números”, ha dit Merz.