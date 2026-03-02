La catalana Open Cosmos llançarà una nova constel·lació de satèl·lits

Open Cosmos, una de les dues companyies catalanes que ha pilotat l’estratègia espacial de la Generalitat, prepara un nou salt d’escala. L’empresa ha aprofitat l’escenari del MWC per anunciar el llançament d’una nova xarxa de satèl·lits en òrbita baixa, un moviment que consideren clau per “enfortir l’autonomia estratègica europea”. L’estructura, sota el títol de ConnectedCosmos, servirà per “proporcionar comunicacions sobiranes, segures i amb resiliència activa” tant a institucions com a empreses de tot el planeta; si bé el focus del servei estarà dins el territori europeu.
La xarxa satel·litària servirà per garantir connexions punt a punt, per a comunicacions regulars; però també operarà comunicacions amb dispositius connectats amb l’internet de les coses. Es tracta d’un dels objectius principals d’aquesta mena de xarxes, especialment útils a l’hora de mantenir l’observació i control sobre peces de tecnologia en punts remots del planeta, com ara en el transport de mercaderies per mar o en l’anàlisi de produccions agrícoles en zones allunyades de nuclis urbans.
A més, l’empresa ha aclarit que també comptarà amb capacitats d’observació de la terra, que permetran millorar el control d’infraestructures estratègiques i anàlisi del terreny allà on no arribin les eines en superfície. Per controlar-los, han augmentat les capacitats de les seves instal·lacions a Barcelona, a on operen una sala blanca de 200 metres quadrats. Amb aquesta inversió, han “multiplicat el nombre de satèl·lits integrats simultàniament” en la seva operativa, fet que permet acollir missions institucionals i comercials de més escala.
Un “gran avenç” per a Europa
Segons el fundador i conseller delegat d’Open Cosmos, Rafel Jordà, ha reivindicat la nova iniciativa, que considera “un gran avenç per a Europa”, per la capacitat d’oferir-hi una “connectivitat segura i veritablement autònoma”. Arran d’una infraestructura espacial d’aquesta escala, els països comunitaris elevaran la seva capacitat de “connectivitat resilient, segura i veritablement autònoma”, sense la ingerència de tecnologies que potencialment no controlaran aliats. “En un món en què les infraestructures poden patir interrupcions, interferències o veure compromesa la seguretat, la constel·lació garanteix que les dades crítiques siguin segures, fiables i utilitzables immediatament”, ha conclòs el directiu.