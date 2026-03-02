La catalana Open Cosmos lanzará una nueva constelación de satélites

Open Cosmos, una de las dos compañías catalanas que ha pilotado la estrategia espacial de la Generalitat, prepara un nuevo salto de escala. La empresa ha aprovechado el escenario del MWC para anunciar el lanzamiento de una nueva red de satélites en órbita baja, un movimiento que consideran clave para «fortalecer la autonomía estratégica europea». La estructura, bajo el título de ConnectedCosmos, servirá para «proporcionar comunicaciones soberanas, seguras y con resiliencia activa» tanto a instituciones como a empresas de todo el planeta; aunque el foco del servicio estará dentro del territorio europeo.

La red satelital servirá para garantizar conexiones punto a punto, para comunicaciones regulares; pero también operará comunicaciones con dispositivos conectados con el internet de las cosas. Se trata de uno de los objetivos principales de este tipo de redes, especialmente útiles a la hora de mantener la observación y control sobre piezas de tecnología en puntos remotos del planeta, como en el transporte de mercancías por mar o en el análisis de producciones agrícolas en zonas alejadas de núcleos urbanos.

Rafel Jordà Siquier, fundador y CEO de Open Cosmos / Cedida

Además, la empresa ha aclarado que también contará con capacidades de observación de la tierra, que permitirán mejorar el control de infraestructuras estratégicas y análisis del terreno donde no lleguen las herramientas en superficie. Para controlarlos, han aumentado las capacidades de sus instalaciones en Barcelona, donde operan una sala blanca de 200 metros cuadrados. Con esta inversión, han «multiplicado el número de satélites integrados simultáneamente» en su operativa, lo que permite acoger misiones institucionales y comerciales de mayor escala.

Un «gran avance» para Europa

Según el fundador y consejero delegado de Open Cosmos, Rafel Jordà, ha reivindicado la nueva iniciativa, que considera «un gran avance para Europa», por la capacidad de ofrecer una «conectividad segura y verdaderamente autónoma». A raíz de una infraestructura espacial de esta escala, los países comunitarios elevarán su capacidad de «conectividad resiliente, segura y verdaderamente autónoma», sin la injerencia de tecnologías que potencialmente no controlarán aliados. «En un mundo en el que las infraestructuras pueden sufrir interrupciones, interferencias o ver comprometida la seguridad, la constelación garantiza que los datos críticos sean seguros, fiables y utilizables inmediatamente», ha concluido el directivo.