Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha titllat els pressupostos que ha presentat el govern de Salvador Illa de “molt intervencionistes”. No obstant això, Sánchez Llibre ha defensat que Catalunya necessita aprovar els comptes de la Generalitat per garantir estabilitat.
L’executiu socialista ha arribat amb un acord amb els Comuns per tirar endavant els pressupostos, però és insuficient perquè siguin aprovats al Parlament de Catalunya. Per fer-ho, Illa ha de comptar també amb el suport d’ERC. Els republicans exigeixen que el govern de Pedro Sánchez compleixi amb la cessió de l’IRPF per dir que sí als comptes de la Generalitat. Sánchez Llibre ha advertit que sense aprovar-los es podrien perdre més de 4.000 milions d’euros en inversions.
Foment podria recórrer el veto a la compra especulativa d’habitatge
Durant la seva intervenció a l’assemblea general de la patronal catalana, Sánchez Llibre ha carregat contra el pacte entre el Govern i els Comuns per prohibir la compra especulativa d’habitatge. És “letal” per a l’economia i la societat catalana, i ha avisat que Foment podria promoure un recurs d’inconstitucionalitat.
El dirigent empresarial ha emmarcat aquesta crítica en la defensa del paper de l’empresa i de la propietat privada com a “pilar del progrés econòmic i social” i ha reclamat més seguretat jurídica per incentivar la inversió i augmentar l’oferta d’habitatge.
D’altra banda, Sánchez Llibre ha tornat a denunciar l’“infern fiscal” a Catalunya i ha destacat la necessitat d’una fiscalitat “competitiva, simple i previsible”. Entre les mesures proposades, ha reclamat eliminar l’Impost de Patrimoni, revisar el de Successions i Donacions i reduir els marginals de l’IRPF.
L’ampliació de l’aeroport, imprescindible
Com ja ha fet altres vegades, el president de Foment ha subratllat que l’ampliació de l’aeroport del Prat és “imprescindible” per mantenir la connectivitat internacional de Catalunya. En aquest sentit, ha alertat que el país arrossega un dèficit d’inversió en infraestructures de més de 42.500 milions d’euros.