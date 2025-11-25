Sánchez Llibre salta en defensa dels empresaris: “Sovint se’ns posa a la picota”

Foment del Treball continua la seva campanya per fer d’escut d’uns empresaris que consideren maltractats per la societat. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha lamentat que tant a Catalunya com a Espanya “massa sovint situïn l’empresari a la picota, i se’l tracti com un presumpte delinqüent“. Ho ha fet des de la gala d’entrega dels premis anuals de l’entitat i les Medalles Carles Ferrer Salat. Sánchez Llibre ha centrat la seva intervenció a reivindicar la figura de l’empresari, que considera “l’autèntica columna vertebral de l’economia productiva“. Com a primera línia de defensa, ha recordat el manifest que va fer públic la patronal el passat mes de juliol, una sèrie de mesures “per corregir els punts febles i impulsar les millores que necessitem”.
Per al líder empresarial, “costen d’entendre els atacs que constantment rebem els empresaris”; en una càrrega que alerta que “s’està estenent com una taca d’oli” per la societat catalana. Ha tret la culpa a l’empresariat de l’oposició social que sovint es guanya: “no sols no fem res dolent, complim les lleis i generem riquesa i treball”. Com a exemple d’aquesta tasca empresarial, ha lloat l’activitat de la Fundació la Caixa i, en concret, la del president Isidre Fainé. “Tant de bo hi hagués més entitats i més dirigents amb aquesta visió per tal de revertir desigualtat socials, que és el gran punt feble de la nostra realitat”, ha reflexionat.
En aquest sentit, ha exigit a “part de les administracions públiques”, de part del món privat, que “se’ns deixi fer”. “Reclamem respecte als empresaris i a la seva aportació a la societat i respecte a la propietat privada”, ha etzibat; sense esmentar els partits d’esquerres i els moviments socials que sovint concentren les seves crítiques. Contra els atacs que busca a l’exterior, ha recordat les paraules del fundador de la cadena nord-americana de supermercats Walmart, Sam Walton, que assegurava que “els grans empresaris veuen oportunitats on els altres només veuen problemes”. “Per això cal, de manera contundent, respecte per les empreses”, ha sentenciat.
Els reptes de país
El gran repte de les administracions de cara a l’empresariat, a ulls del president de Foment, és el de la productivitat. “Disposem de menys renda disponible que la mitjana europea, i això fa que el gruix de la classe mitjana es vagi empobrint”, ha lamentat Sánchez Llibre. Per entomar aquest forat que pateix l’economia catalana, la patronal ha recuperat alguns dels punts del seu full de ruta. El dirigent ha tornat a algunes de les seves reivindicacions clàssiques, com ara les rebaixes fiscals.
Entre altres qüestions, reclama “eliminar impostis que desincentiven la inversió”, com ara el de Patrimoni, i retallar-ne d’altres, com el de Successions. També ha fet referència al principal cavall de batalla del món del negoci català en els darrers anys: la lluita contra l’absentisme laboral i els retrocessos en matèria de treball. En aquest sentit, ha reiterat l’oposició frontal de l’entitat a la rebaixa de la setmana laboral a 37,5 hores; i ha assegurat que “cada dia hi ha 1,6 milions d’espanyols que no van a treballar”, amb un cost estimat de 37.000 milions d’euros.
També s’ha referit a la necessitat d’una millora en l’àmbit de les infraestructures estratègiques, entre les quals destaca Rodalies i l’Aeroport del Prat, amb una inversió anual de 5.500 milions d’euros “per part de totes les administracions”. En aquest àmbit també ha inclòs el Hard Rock, un “projecte tractor”, a parer seu, per a Catalunya. Ha donat continuïtat, a més, a la campanya que comparteix amb les dretes espanyoles a favor de les centrals nuclears, que considera -contra la majoria de veus del sector energètic- complementàries amb el desenvolupament de les renovables. Finalment, ha compartit amb el Govern de Salvador Illa la necessitat de “simplificar tràmits i eliminar càrregues administratives” amb una reforma del sector públic que serveixi per retallar la burocràcia al Principat.
La nit gran de Foment ha estat guiada per la presentadora del Telenotícies de 3Cat, Ariadna Oltra, i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; així com del president del Banc Sabadell, Josep Oliu, que ha rebut la Medalla Carles Ferrer Salat a l’Empresari de l’any. També s’hi han deixat veure el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers d’Economia i Finances, Alícia Romero; d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, entre altres.