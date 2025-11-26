El Govern comprarà a InmoCaixa 1.000 habitatges per a lloguer social

El Govern continua expandint la seva cartera d’habitatge social amb actius del sector privat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la compra de 1.064 pisos d’InmoCaixa, la gestora d’actius immobiliaris de CaixaBank, per afegir-los al parc d’habitatge protegit permanent. Segons ha concretat Illa en una conferència a Sabadell, l’operació ha suposat una despesa de poc més de 87 milions d’euros. Els pisos quedaran en mans de l’Institut Català del Sòl, que serà l’encarregat d’operar-los per a l’oferta pública.
Per al cap de l’executiu, la compra contribueix a “garantir l’estabilitat residencial de les persones que viuen en els habitatges”. D’aquesta manera, la Generalitat evitarà noves pujades de la quota mensual per als llogaters que ja ocupen alguns d’aquests immobles, situats a Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera i Sabadell (Barcelona); Olot (Girona); Lleida i Tarragona. Amb aquest anunci, el Govern ja acumula més de 2.000 habitatges adquirits en el darrer curs.
L’habitatge “com a dret”
En la seva intervenció a les jornades sabadellenques, Illa ha reiterat que l’habitatge és “la principal preocupació” del seu executiu en la legislatura. “És el primer factor de desigualtat” que pateix la societat catalana, ha alertat. En aquest sentit, ha reivindicat un “canvi de paradigma” en la gestió residencial catalana: “De què serveix generar prosperitat si no garantim un accés a l’habitatge com a dret en comptes de com a negoci?”, ha qüestionat -en ple debat per la possible prohibició de la compra d’immobles per a “especular”-.
Més enllà de la regulació, Illa fia bona part del seu full de ruta residencial a la nova construcció. En línia amb la seva primera promesa com a president, erigir 50.000 nous habitatges al Principat, ha destacat que, només al Vallès Occidental, hi ha solars per construir uns 2.600 habitatges nous. Molts d’aquests espais, ha recordat, han estat cedits pels ajuntaments a l’Incasòl per activar-los envers la millora de l’oferta d’habitatge protegit.