Foment del Treball celebra als seus premis anuals la victòria del Banc Sabadell en l’OPA hostil del BBVA. La patronal ha reconegut Josep Oliu amb la Medalla d’Honor Carles Ferrer Salat com a empresari de l’any. Per a la central empresarial, Oliu “ha marcat el rumb del sector financer del país durant dècades”. “Un empresari que ha estat l’ànima impulsora de la transformació del Banc Sabadell”, lloa l’entitat. A més del premi al president, Foment també ha volgut fer brillar la trajectòria del vicepresident del Consell d’Administració del banc català, Pedro Fontana, que ha rebut la Medalla d’Honor a la Trajectòria Empresarial. Descriuen Fontana com un “referent en la connexió entre empresa i societat, i en la defensa d’un model empresarial que contribueix positivament al país”.
En la seva intervenció, Oliu ha celebrat la victòria de l’entitat en la batalla bancària que ha protagonitzat en el darrer any i mig. “Si no existís el Sabadell, Catalunya quedaria coixa”, ha assegurat el banquer. En aquest sentit, ha agraït el rol del món patronal, que han protagonitzat l’oposició a l’OPA; i han “ajudat a sospesar les condicions de l’operació amb la realitat dels clients, que no veien clar el valor”. Ja sense el llast de l’assalt del Banc de Bilbao, Oliu ha defensat que el Sabadell es troba en “el seu moment més sòlid en els últims 40 anys”. Enfront dels empresaris, ha reiterat l’objectiu de “fer possible els negocis i projectes dels seus clients”. “No som només una cartera de crèdit: som un entramat de relacions entre persones que es converteixen en projectes de futur”, ha subratllat.
Per la seva banda, Fontana ha recordat la figura de Ferrer Salat, un dels seus padrins al món empresarial. “D’ell vaig entendre que el compromís amb l’empresa ha d’anar del bracet del compromís en la societat”, ha reflexionat el directiu del Sabadell. Amb aquest punt de vista, ha reivindicat el rol de les empreses en un “món que sembla enfonsar-se”. “Quan una part de la ciutadania queda al marge del benestar, succeeix el que vivim ara: una fractura social”, ha alertat.
Nou premi per a Europa
En l’edició d’enguany, Foment ha afegit al palmarès un nou premi dedicat a la construcció i l’expansió de la Unió Europea. El guardó, sota el títol de Medalla Extraordinària a la Contribució al Projecte Europeu, ha anat a parar a mans de l’exprimer ministre italià Enrico Letta, “una de les veus més respectades i influents en el pensament europeu contemporani”. La patronal ha reconegut la trajectòria del que fora cap del govern italià, ara al capdavant de l’Institut Jacques Delors, després d’haver publicat un dels informes que ha marcat el camí de Brussel·les en els darrers anys en el viatge cap a un mercat únic funcional. “Una persona que ha dedicat la seva trajectòria a reforçar i projectar la idea d’una Europa cohesionada, forta i amb mirada de futur”, han reivindicat els empresaris catalans. En una intervenció enregistrada, Letta ha agraït el premi, que considera un “enorme honor”. Ha recordat, de fet, que l’elaboració del seu full de ruta per a Europa va començar a Barcelona, en un acte de la mateixa patronal.
Reconeixements empresarials
Més enllà de les Medalles Ferrer Salat, Foment també ha celebrat l’activitat de vuit empreses catalanes per la seva tasca en diversos àmbits econòmics i socials. En concret, la patronal ha repartit guardons a la innovació, el desenvolupament sostenible, la igualtat, la innovació, la internacionalització, la responsabilitat social i la petita empresa. En l’àmbit de la innovació, la premiada ha estat la farmacèutica AstraZeneca, “per situar Catalunya al centre de la innovació biomèdica”. El gegant anglosuec, responsable d’un dels vaccins que va ajudar a combatre la pandèmia de Covid-19, ha inaugurat aquest mateix mes de novembre el seu centre de noves tecnologies sanitàries al barceloní edifici Estel, amb l’objectiu -alaben des de Foment- “d’accelerar el desenvolupament de tractaments de nova generació i millorar la vida de milions de persones arreu del món”.
En l’àmbit del desenvolupament sostenible, l’entitat empresarial ha reconegut la barcelonina Control Demeter, un dels grans del sector de les demolicions. Foment l’ha reconegut per la seva activitat “pionera en demolicions sostenibles, deconstrucció i reciclatge de materials”; amb més de tres dècades a la seva esquena aplicant criteris d’economia circular als seus projectes. Pel que fa a la categoria d’igualtat, Alsa ha estat triada pel jurat “com a referent en diversitat, equitat i inclusió”. La línia d’autobusos ha accelerat la incorporació de talent femení amb el seu programa Sumando Conductoras.
El premi a la internacionalització ha elevat dues firmes catalanes: l’empresa especialitzada en alimentació sostenible Paulig i la familiar Relats, amb seu a Caldes de Montbuí, dedicada a la fabricació i venda de productes tèxtils per al sector de la mobilitat. El guardó al compromís social se l’han repartit l’Associació Educativa Itaca i la Fundació ColaCao; mentre que la pime de l’any ha estat Domini de la Cartoixa, un celler tarragoní pertanyent a la DOQ Priorat que Foment ha celebrat com un “exemple de com una pime pot transformar un territori a través de la visió, la innovació i el respecte per la terra”.