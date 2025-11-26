El Banc Central Europeu veu a prop un final abrupte del bon comportament de les grans tecnològiques a la borsa. Després d’haver-se mogut en múltiples històrics, que han portat les firmes nuclears del mercat de la intel·ligència artificial a cotitzacions inaudites, els valors podrien caure en picat. La lectura del BCE coincideix amb les alertes de diversos analistes, tant catalans com internacionals, que observen -com a mínim- “comportaments de bombolla” entre els grans abanderats de la IA; així com una “lògica circular” d’inversions mútues entre empreses vinculades que acaba per no generar valor afegit més enllà d’inflar el pit dels inversors. El boom del ChatGPT i similars, auguren els economistes, podria haver-se acabat.
Així s’expressa l’institut emissor en la seva ressenya mensual d’estabilitat financera d’aquest mes de novembre, firmada pel vicepresident i exministre espanyol d’Economia, Luis de Guindos. El document reconeix que “els mercats borsaris globals es troben en màxims històrics malgrat la volatilitat recent, mentre que el marge de crèdit es manté ajustat comparat amb els seus estàndards històrics”. Les alces dels principals índexs responen, en bona manera, al hype per la intel·ligència artificial. De fet, segons els registres de S&P, les firmes tecnològiques -majoritàriament vinculades a la IA, amb inversions creixents dels principals actors- han arribat a superar el 40% del valor total del selectiu. És a dir, quatre de cada 10 dòlars que val una part substancial de Wall Street provenen d’una desena d’empreses, i els sis restants els aporten les altres 490.
Aquesta dinàmica, avisa el BCE, és fràgil. “El sentiment del mercat podria canviar de manera abrupta, no només si les previsions de creixement es deterioren, sinó també si la IA no assoleix les seves expectatives”, ha raonat. Tampoc hi ha cap certesa, de fet, de què ha de passar si les assoleix. De fet, Nvidia, la companyia més valuosa del món, essencial en la baula industrial de la cadena de la IA, enllaça més d’una setmana de caigudes sagnants d’ençà dels seus resultats trimestrals, malgrat haver superat les estimacions dels analistes en ingressos i benefici. Aquest dimecres és el primer dia de pujades per a la multinacional que dirigeix Jensen Huang, amb un 1,35% de millora diària. Se situa, però, en 180 dòlars el títol, molt lluny dels més de 210 del seu cim del mes. També han patit en les últimes jornades AMD, competidora directa de Nvidia; i Softbank, el banc tecnològic que va sortir de la fabricant per entrar a Open AI, creadora de ChatGPT, que també està sota escrutini dels analistes per l’avenç dels models de llenguatge de Google.
Patacada als EUA i a Europa
La majoria de les companyies afectades per un esclat com el que albira el BCE operen des dels Estats Units. L’única tecnològica rellevant que té la seu a territori europeu és ASML, la neerlandesa encarregada de la fabricació de les màquines de fotolitografia que s’encarreguen de dibuixar els circuits als microxips d’última generació. Tot i això, els experts de Frankfurt alerten que el capital no bancari de la Unió està també en perill si esclata la bombolla de la IA. “Els intermediaris no bancaris de la zona euro patirien pèrdues en el pitjor escenari, per la mida i la concentració de l’exposició als Estats Units”, raona l’informe.
Si el rally es congela, a més, l’informe alerta de possibles efectes secundaris en mercats aliens a la tecnologia. Atesa la mida de les posicions de les entitats financeres en el món de la IA, una pèrdua substancial en aquest àmbit podria fer-los entrar en pànic, fins al punt de paralitzar inversions en altres sectors. Una caiguda de les grans tecnològiques, doncs, “podria portar a un increment de l’aversió al risc, que causaria greuges al conjunt del mercat de capital”, consideren. En resum, el terrabastall que pateix la intel·ligència artificial “podria no estar reflectit encara en els preus de les accions”. Si aquests càlculs són correctes, doncs, totes les borses haurien de preparar-se per a davallades amb pocs precedents.