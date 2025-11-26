El rebot de Bitcoin revela la nova normalitat de les criptomonedes

Els mercats, si només són una cosa, són porucs. En el darrer mes, el gran actiu digital del món de les criptomonedes, Bitcoin, ha patit una davallada prou profunda per ficar la por al cos a qualsevol inversor. D’ençà de finals d’octubre, la moneda de Satoshi Nakamoto ha perdut un 21% del seu valor: des dels 114.000 dòlars amb què va tancar el desè mes de l’any fins a poc menys de 90.000 dòlars. En el seu moment més baix, un token va valer 82.000 dòlars, el punt més baix des del mes d’abril, abans del darrer rally que el va elevar a màxims. En total, el món crypto va arribar a perdre més de 1.000 milions de dòlars, en un esclat que part de l’entorn mediàtic va començar a catalogar com a “criptopatacada”. Les accions de Strategy, la firma que atresora més Bitcoin del planeta, van caure més d’un 50% en només unes hores, mentre els principals inversors deixaven anar parts importants de les seves carteres. La por al final del boom de la IA i a un nou enduriment de la política monetària nord-americana ensorrava tota l’acumulació de valor dels darrers sis mesos. Però, com sempre, el mercat té poca memòria; i, quan canvia d’opinió, canvia amb força. En només cinc dies, la moneda s’ha enfilat més d’un 6%, i ha fet accelerar també el valor d’ETH i les principals altcoins. Es tracta, segons els experts consultats, de la nova normalitat del món de les criptomonedes: caigudes i pujades cada cop més moderades, d’acord amb els sentiments del capital, i una estabilitat impossible d’endevinar a principis de la dècada.
Per a la professora de la UPF-BSM, Luz Parrondo, les oscil·lacions de la darrera setmana formen part del comportament regular del Bitcoin i, amb ell, de la resta del mercat crypto. “Sempre fluctua, però la tendència que veiem és alcista. Sempre hi ha bombolles esporàdiques que fan que pugi i baixi”, argumenta la docent. La clau, doncs, rau a mantenir l’escalada: que, quan s’estabilitzi la moneda després de la bombolla, ho faci a nivells superiors als que tenia abans d’inflar-se. Just abans de l’accelerada que el va portar a superar els 114.000 euros, la passada primavera, es trobava als volts dels 84.000 dòlars. És a dir, amb els nivells actuals, es compleix aquesta regla. De la mateixa manera que l’actiu va escalar ràpidament amb l’entrada de bancs tradicionals i la nova confiança d’inversors de menor perfil de risc, el recent entorn pessimista de les tecnològiques encara afecta amb força el sector. Ara bé, “el comportament a llarg termini de Bitcoin no és una qüestió conjuntural, la base tècnica ve definida per la mineria i l’oferta limitada”. És a dir, un entorn de tipus estrictes o d’amenaces a la IA no és capaç de moure la moneda del seu lloc; només el cicle de halvings afecta estructuralment al seu valor.
Segons Parrondo, es tracta d’un cicle que continuarà aplicant-se fins que la tecnologia, i amb ella el seu mercat, “estigui madura”. Per al consultor especialitzat Albert Salvany, però, el paral·lelisme amb els índexs tecnològics i industrials i els efectes de les decisions de la Fed són indicadors que Bitcoin i el seu univers de sentit ja es van fent grans. “És un fenomen d’adaptació de les cripto al sistema financer. Cada cop es veuen més com la mateixa cosa, i no com a estructures separades”, argumenta. Ara bé, els inversors tradicionals encara no ho veuen així, i són encara vulnerables a la mala maror típica del sector. De fet, com recorda Salvany, la caiguda dels darrers cinc dies va en paral·lel a una “gran retirada dels ETF” -és a dir, de l’actiu borsari indexat a Bitcoin-. “És el pas fàcil cap a l’actiu, i facilita les entrades i sortides”, raona el consultor. D’aquesta manera, ha estat l’accés al món cripto de molts perfils de baix risc que hi van entrar quan es van aplicar les normatives borsàries, però han sortit amb la caiguda recent. “La correcció ve en un moment d’incertesa, però tornarà a pujar amb força quan es reactivi l’interès per actius de risc en general”, afegeix Salvany.
“No estem sorpresos”
Quan Bitcoin va sortir definitivament del pou del criptohivern que va arribar després de la pandèmia, els observadors financers albiraven moviments com els que s’han vist en els últims dies. Parrondo, de fet, rebia amb tranquil·litat la retallada de la darrera setmana. “Potser baixa més i tot, però després la pujada serà més gran”, projectava. De fet, per a Salvany, una caiguda intensa era més que esperable, perquè havia “pujat més que el mercat”. Tot i la nova normalitat, és un actiu encara “més volàtil” que les accions regulars, per exemple. A parer de la professora de la UPF-BSM, el procés de creixement continuarà a mesura que els cicles siguin més curts; amb rallies més continguts i davallades de menor intensitat. Encara queden, coincideixen tots dos experts, esglaons per escalar; i els 120.000 dòlars assolits el mes d’octubre “no són el sostre” de la moneda. “L’afecta la conjuntura, però té una vida pròpia”, raona la docent. I aquesta vida pròpia encara el pot portar a cotes més elevades.
L’àncora de Nvidia
Bitcoin, del bracet del conjunt de la de renda variable, ha estat mirant amb atenció els resultats de Nvidia, la gran firma del moment. La fabricant de GPUs, essencials per als centres de dades que fonamenten els projectes d’IA, va escalar fins a màxims de cotització històrics per sobre dels 5.000 milions de dòlars, i va assistir al valor de si fa no fa tots els selectius d’occident, també a aquells -com l’espanyol- sense pràctica presència de tecnològiques. Té sentit, doncs, que el forat cripto hagi coincidit totalment amb els “dubtes i incertesa” amb la multinacional que dirigeix Jensen Huang, que va arrossegar la majoria de borses amb ella just abans de publicar els seus resultats trimestrals, quan els analistes començaven a témer l’esclat d’una bombolla al món de la intel·ligència artificial. En les darreres jornades, però, Google ha pres la davantera en la indústria, i molts dels observadors semblen haver deixat enrere els industrials de microxips més tradicionals -la mateixa Nvidia o la seva competidora AMD-. Havent deixat de mirar el terrabastall de Nvidia, que acumula pèrdues de més de 30 dòlars per acció en menys d’una setmana, el mercat ha respirat amb força: Bitcoin puja, però també ho fan el Nasdaq (+1,06) i l’S&P500 (+0.91%). Les targetes gràfiques ja no manen al món, i això ha alliberat moltes potències financeres.