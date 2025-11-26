La sobrepoblació de conills s’ha convertit en una autèntica amenaça per a diversos tipus de cultius a Catalunya, sobretot els camps de la plana de Lleida. A l’hora de prevenir les mesures, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha reivindicat el paper que tenen els caçadors en el control de plagues de conills, i ha anunciat diverses mesures i ajuts per als pagesos que pateixin els efectes d’aquests animals. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio 4 aquest dimecres, Ordeig ha assegurat que abans que acabi l’any s’activaran les ajudes compensatòries pels pagesos que han patit els efectes d’aquestes plagues, però també perquè puguin controlar-les i fer-ne prevenció.
En aquesta entrevista, el conseller d’Agricultura ha explicat que aquestes mesures comprenen ajudes per la compra de protectors dels conreus i dels arbres que són atacats pels conills, com les conseqüències observades a les vinyes aquest agost. En aquest sentit, ha apuntat que sovint han observat que els conills han arribat a menjar aquests protectors de plàstic, i per tant estan estudiant la possibilitat d’oferir-ne de metall per garantir que els conills no acaben menjant-se aquests conreus.
A més, Ordeig també ha defensat el paper dels caçadors, assegurant que fan una “funció necessària” en la prevenció d’aquesta plaga. En aquesta línia, ha afegit que des del Govern de la Generalitat han contractat els serveis de l’empresa pública Tragsa “perquè les brigades es desplacin on hi hagi emergències per actuar”. A més, pel que fa a la caça, també ha afegit que s’han “flexibilitzat els criteris dels cursos per habilitar la caça nocturna”, i així facilitar que les persones amb experiència també puguin treballar per controlar aquestes plagues.
Reducció i prevenció de les plagues
Per altra banda, també ha posat el focus en les tasques de cens, que ha remarcat com un punt important per analitzar on cal fer les actuacions concretes i desplegar recursos com els agents rurals.
Malgrat aquestes mesures que s’estan impulsant des de la Generalitat, Ordeig ha afegit que no es podrà acabar completament amb aquesta emergència cinegètica, però que es treballa per reduir la població d’aquesta espècie per baixar l’afectació en els conreus. “No erradicarem el problema al 100%, però podem actuar a través de les mesures de prevenció com les gàbies, les caceres i la protecció dels conreus”, ha explicat.