Picabaralla entre Govern i ERC per la negociació dels pressupostos

La negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya és un dels pals de paller de les darreres setmanes a la política catalana. Uns pressupostos que malgrat que compten amb el suport dels Comuns no serien aprovats per la cambra catalana, ja que la resta de formacions del Parlament no li donarien suport. La darrera bala del Govern és lligar el suport d’ERC, un suport que els republicans, de moment, venen car.
Aquest estira-i-arronsa entre les dues formacions ha fet que en comissió parlamentària Govern i ERC s’hagin vist immersos en una picabaralla en plena negociació pels pressupostos. En declaracions recollides per l’ACN el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, -qui ha exercit com a president en funcions durant la baixa de Salvador Illa- ha instat als grups del Parlament, especialment ERC qui és amb qui manté esperances de tancar un acord, a “no condemnar el país al bloqueig” davant la negativa als pressupostos del Govern.
Des d’ERC, però, no han vist amb bons ulls el moviment del Govern i ha demanat que Dalmau no posi pressió sobre els republicans per forçar uns acords i poder aprovar els pressupostos i ha instat el PSC a traslladar aquesta pressió cap al PSOE per complir amb la recaptació de l’IRPF. El president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha carregat contra l’executiu català i la seva negociació, assegurant que “si algú bloqueja Catalunya és qui incompleix”, assenyalant els socialistes espanyols.
De fet, Jové ha apujat el to i han criticat que el Govern hagi presentat els pressupostos al Parlament sense tenir lligats els acords per poder passar l’examen a la cambra catalana. ERC acusa el PSC de presentar els comptes sense suports “perquè no han fet el que calia” i ha assegurat que la responsabilitat per aconseguir suports i tirar endavant els pressupostos és responsabilitat “exclusivament” del Govern i ha demanat a l’executiu català “menys gesticulació”. “Per molt que ens intentin traslladar la pressió, avui no tenen prou vots. Sembla que no ho han entès o que no ho volen entendre. Volen pressupostos? Nosaltres també. És molt senzill, compleixin la paraula donada”, ha etzibat el republicà.
El Govern manté la mà estesa a ERC
Davant la ‘bel·ligerància’ del discurs d’ERC Dalmau ha promès als republicans “mà estesa, humilitat i generositat” i ha assegurat que el Govern català no té alternatives als pressupostos i que tots els plans de l’executiu impliquen aprovar els comptes. “El pla A, B i C és que el país tingui pressupostos”, ha etzibat el conseller de la Presidència.
De fet, Dalmau ha mantingut la mà estesa als republicans assegurant que està “orgullós” de la feina feta amb ERC i Comuns en els darrers mesos. En aquest aspecte, el conseller de la Presidència ha volgut destacar que aquest treball conjunt del ‘tripartit de facto’ ha “portat èxits per al país” i ha posat com a exemple l’acord de finançament singular que els republicans van pactar amb el PSOE.
El conseller de la Presidència, en aquest aspecte, ha volgut destacar que no dona per perdut el suport dels republicans i ha destacat que des del Govern estan disposats a “obrir totes les carpetes” durant la negociació i ha apel·lat al suport d’ERC per mantenir oberta la via de diàleg. “Perquè hem complert i complirem, els demano que no tirin la tovallola i seiem a negociar-los”, ha sentenciat Dalmau.