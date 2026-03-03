El Govern ha descartat la possibilitat de retirar el projecte de llei de pressupostos del Parlament de Catalunya malgrat que a hores d’ara no compta amb prou suports per superar el debat a la totalitat, ja que Esquerra Republicana ha registrat una esmena a la totalitat als comptes de Salvador Illa. Ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, on ha deixat clar que el moviment de la formació d’Oriol Junqueras “no varia” la posició de l’executiu d’Illa. Paneque ha insistit que Catalunya necessita pressupostos i que l’executiu treballarà fins a l’últim moment per aconseguir-los i ha insistit en el missatge que ha traslladat els darrers dies: “No contemplem cap altre escenari que hi hagi pressupostos a Catalunya”.
La consellera ha manifestat que el Govern mantindrà la proposta de pressupostos i el seu “tràmit parlamentari i la seva discussió” a la cambra, prevista per al pròxim 20 de març. “No canvia la posició del Govern, continuarem treballant, hi ha temps, i des del Govern volem complir i complirem amb tots i cadascun dels acords”, ha manifestat Paneque, que insisteix en el fet que hi ha marge d’acord per pactar els comptes amb els republicans. En aquest sentit, ha afirmat que “hi ha converses i hi ha reunions discretes per unes negociacions complexes com ho són les pressupostàries i esperem que puguin tenir el seu fruit i que Catalunya tingui pressupostos”. “Catalunya necessita pressupostos, certeses i estabilitat”, ha subratllat.
Sense novetats davant l’exigència d’ERC d’obtenir un “compromís” sobre la gestió de l’IRPF i preguntada per si pressionaran el PSOE, Paneque s’ha limitat a recordar el compromís públic adquirit pel president de la Generalitat, Salvador Illa. “El president ha estat molt explícit en aquesta qüestió, així ho va traslladar. Hem complert, complim i complirem tots els acords recollits al pacte d’investidura”, i ho ha exemplificat amb el pacte del finançament autonòmic o el traspàs de Rodalies.
Un increment de 9.000 milions per complir els acords d’investidura
D’altra banda, ha recordat que els comptes presentats per l’executiu suposaran un increment de més de 9.000 milions d’euros anuals respecte dels aprovats l’any 2023. Paneque ha dit que aquests recursos són necessaris per reforçar els serveis públics, però també per complir els acords d’investidura pendents amb ERC i Comuns. “Alguns dels acords d’aquest pacte d’investidura necessiten recursos per desplegar-se”, ha afirmat Paneque.