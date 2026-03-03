La Moncloa confia a arribar a un acord amb ERC pels pressupostos d’Illa

El cop d’efecte d’ERC en la negociació dels pressupostos catalans no ha fet variar els plans de la Moncloa. Després que els republicans hagin presentat aquest dimarts una esmena a la totalitat als comptes per la negativa del Ministeri d’Hisenda a transferir a la Generalitat la recaptació del 100% de l’IRPF, el govern espanyol es manté optimista davant la possibilitat d’assolir un acord amb la formació independentista que permeti donar llum verda al pressupost de Salvador Illa.
En una compareixença davant dels mitjans de comunicació recollida per l’ACN, la portaveu de l’executiu liderat per Pedro Sánchez, Elma Saiz, ha reconegut que encara estan lluny d’aquest pacte amb ERC que faciliti la negociació i eventual aprovació dels comptes de la Generalitat, però ha promès que continuaran “treballant” per acostar posicions. Tot i la manca d’entesa, Saiz s’ha mostrat plenament confiada que aquest pacte arribarà tard o d’hora. “Quan parlàvem de finançament autonòmic també semblava difícil trobar un acord que satisfés les comunitats autònomes i Catalunya, i es va aconseguir, i estem treballant en aquesta línia“, ha remarcat.
El pronunciament de l’executiu espanyol va en la línia del manifestat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts. En aquesta compareixença, Paneque ha deixat clar que el moviment de la formació d’Oriol Junqueras “no varia” la posició de l’executiu d’Illa i ha insistit que Catalunya necessita pressupostos i que l’executiu treballarà fins a l’últim moment per aconseguir-los i ha insistit en el missatge que ha traslladat els darrers dies: “No contemplem cap altre escenari que hi hagi pressupostos a Catalunya”.
Un suport “impossible” de Junts
Per la seva banda, Junts per Catalunya ha assegurat que veu “impossible” donar suport als pressupostos d’Illa perquè estan “condicionats pels Comuns” i allunyats del model que defensen. Allí ho ha expressat en atenció als mitjans també recollida per l’ACN el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha carregat contra el president català per portar els comptes al Parlament sense tenir-los lligats. “Uns pressupostos així no poden trobar de cap manera el suport de Junts”, ha insistit Turull, que ha afegit que el debat pressupostari pot acabar actuant com una “qüestió de confiança encoberta” si es manté l’esmena a la totalitat anunciada per un dels socis.