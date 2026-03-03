La Moncloa confía en llegar a un acuerdo con ERC por los presupuestos de Illa

El golpe de efecto de ERC en la negociación de los presupuestos catalanes no ha hecho variar los planes de la Moncloa. Después de que los republicanos hayan presentado este martes una enmienda a la totalidad a las cuentas por la negativa del Ministerio de Hacienda a transferir a la Generalitat la recaudación del 100% del IRPF, el gobierno español se mantiene optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la formación independentista que permita dar luz verde al presupuesto de Salvador Illa.

En una comparecencia ante los medios de comunicación recogida por la ACN, la portavoz del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, Elma Saiz, ha reconocido que todavía están lejos de este pacto con ERC que facilite la negociación y eventual aprobación de las cuentas de la Generalitat, pero ha prometido que continuarán «trabajando» para acercar posiciones. A pesar de la falta de entendimiento, Saiz se ha mostrado plenamente confiada en que este pacto llegará tarde o temprano. «Cuando hablábamos de financiación autonómica también parecía difícil encontrar un acuerdo que satisfaciera a las comunidades autónomas y Cataluña, y se logró, y estamos trabajando en esa línea«, ha remarcado.

El pronunciamiento del ejecutivo español va en la línea de lo manifestado por la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes. En esta comparecencia, Paneque ha dejado claro que el movimiento de la formación de Oriol Junqueras “no varía” la posición del ejecutivo de Illa y ha insistido en que Cataluña necesita presupuestos y que el ejecutivo trabajará hasta el último momento para conseguirlos y ha insistido en el mensaje que ha trasladado los últimos días: «No contemplamos otro escenario que haya presupuestos en Cataluña».

Un apoyo «imposible» de Junts

Por su parte, Junts per Catalunya ha asegurado que ve «imposible» dar apoyo a los presupuestos de Illa porque están «condicionados por los Comuns» y alejados del modelo que defienden. Así lo ha expresado en atención a los medios también recogida por la ACN el secretario general de la formación, Jordi Turull, quien ha cargado contra el presidente catalán por llevar las cuentas al Parlamento sin tenerlas atadas. «Unos presupuestos así no pueden encontrar de ninguna manera el apoyo de Junts», ha insistido Turull, que ha añadido que el debate presupuestario puede acabar actuando como una «cuestión de confianza encubierta» si se mantiene la enmienda a la totalidad anunciada por uno de los socios.