El Gobierno ha descartado la posibilidad de retirar el proyecto de ley de presupuestos del Parlamento de Cataluña a pesar de que en este momento no cuenta con suficientes apoyos para superar el debate a la totalidad, ya que Esquerra Republicana ha registrado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Salvador Illa. Lo ha dicho la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, donde ha dejado claro que el movimiento de la formación de Oriol Junqueras «no varía» la posición del ejecutivo de Illa. Paneque ha insistido en que Cataluña necesita presupuestos y que el ejecutivo trabajará hasta el último momento para conseguirlos y ha insistido en el mensaje que ha trasladado los últimos días: «No contemplamos ningún otro escenario que no sea tener presupuestos en Cataluña».

La consejera ha manifestado que el Gobierno mantendrá la propuesta de presupuestos y su «trámite parlamentario y su discusión» en la cámara, prevista para el próximo 20 de marzo. «No cambia la posición del Gobierno, continuaremos trabajando, hay tiempo, y desde el Gobierno queremos cumplir y cumpliremos con todos y cada uno de los acuerdos», ha manifestado Paneque, que insiste en el hecho de que hay margen de acuerdo para pactar las cuentas con los republicanos. En este sentido, ha afirmado que «hay conversaciones y hay reuniones discretas para unas negociaciones complejas como lo son las presupuestarias y esperamos que puedan tener su fruto y que Cataluña tenga presupuestos». «Cataluña necesita presupuestos, certezas y estabilidad», ha subrayado.

Sin novedades ante la exigencia de ERC de obtener un «compromiso» sobre la gestión del IRPF y preguntada por si presionarán al PSOE, Paneque se ha limitado a recordar el compromiso público adquirido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. «El presidente ha sido muy explícito en esta cuestión, así lo trasladó. Hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos todos los acuerdos recogidos en el pacto de investidura», y lo ha ejemplificado con el pacto del financiamiento autonómico o el traspaso de Rodalies.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, habla con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlamento / Europa Press

Un incremento de 9.000 millones para cumplir los acuerdos de investidura

Por otro lado, ha recordado que las cuentas presentadas por el ejecutivo supondrán un incremento de más de 9.000 millones de euros anuales respecto de los aprobados el año 2023. Paneque ha dicho que estos recursos son necesarios para reforzar los servicios públicos, pero también para cumplir los acuerdos de investidura pendientes con ERC y Comuns. «Algunos de los acuerdos de este pacto de investidura necesitan recursos para desplegarse», ha afirmado Paneque.