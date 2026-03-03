Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha asestado un golpe al Govern y ha anunciado que ha registrado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha anunciado la posición de los republicanos, aunque mantienen la mano tendida hacia el Govern y la negociación de los presupuestos. Alamany ha asegurado que la formación republicana continuará negociando con los socialistas la recaudación del IRPF, la gran línea roja del partido soberanista para negociar las cuentas catalanas.

Alamany ha señalado que la puerta está abierta para retirar la enmienda a la totalidad si hay «garantías» sobre la recaudación del impuesto antes del pleno del Parlamento en el cual se deben votar las enmiendas a la totalidad –Junts también presentó una el pasado lunes– y que se debe celebrar el próximo 20 de marzo. Desde ERC se han quitado las responsabilidades de encima y han asegurado que la «presión» no está sobre los republicanos. «No nos corresponde llegar donde el PSC no quiere llegar con sus colegas del Estado», ha afirmado.

La secretaria general de ERC ha señalado que el motivo por el cual los republicanos presentan esta enmienda a la totalidad es porque «no ha sido posible avanzar» en la recaudación del IRPF con los socialistas. Alamany señala que el movimiento de ERC se hace para «no avalar la resignación del Govern ante el PSOE» aunque mantiene la mano tendida al Govern para ver «si se puede desbloquear» la recaudación. «No renunciamos a nada. Seguimos aquí», ha destacado.

Presión al Govern

Alamany, además, ha puesto presión al Govern exigiendo que las cuentas catalanas tengan «respuestas estructurales» y «más ambición» por parte del ejecutivo catalán. De hecho, la secretaria general de ERC ha criticado que el Govern haya seguido adelante e iniciado la tramitación de las cuentas sin tener los votos necesarios. «Quien se ha puesto presión sobre sí mismo es el PSC», ha afirmado Alamany, que ha descartado que el PSC «contemple el escenario de elecciones» en caso de no poder seguir adelante con sus presupuestos.

Junts presentó una enmienda a la totalidad por ser «los Presupuestos que los Comunes han impuesto»

El pasado lunes, Junts anunció que presentaba una enmienda a la totalidad de los presupuestos asegurando que había una “discrepancia total” con el “rumbo de país” planteado en las cuentas catalanas. La portavoz de Junts, Mònica Sales, aseguró que los presupuestos propuestos por el Govern “comprenden de arriba a abajo el modelo impuesto por los Comunes”. «Después de analizarlos, queda claro que, solo con 6 diputados, los Comunes imponen su modelo de país e Illa lo ha comprado”, afirmó la presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Parlamento.