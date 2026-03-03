Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha etzibat una plantofada al Govern i ha anunciat que ha registrat una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha anunciat la posició dels republicans tot i que mantenen la mà estesa cap al Govern i la negociació dels pressupostos. Alamany ha assegurat que la formació republicana continuarà negociant amb els socialistes la recaptació de l’IRPF, la gran línia vermella del partit sobiranista per negociar els comptes catalans.
Alamany ha assenyalat que la porta és oberta per a retirar l’esmena a la totalitat si hi ha “garanties” sobre la recaptació de l’impost abans del ple del Parlament en el qual s’han de votar les esmenes a la totalitat –Junts també en va presentar el passat dilluns una– i que s’ha de celebrar el pròxim 20 de març. Des d’ERC s’han tret les responsabilitats de sobre i han assegurat que la “pressió” no està sobre els republicans. “No ens pertoca arribar allà on el PSC no vol arribar amb els seus col·legues de l’Estat”, ha etzibat.
La secretària general d’ERC ha assenyalat que el motiu pel qual els republicans presenten aquesta esmena a la totalitat és perquè “no ha estat possible avançar” en la recaptació de l’IRPF amb els socialistes. Alamany assenyala que el moviment d’ERC es fa per “no avalar la resignació del Govern davant el PSOE” tot i que manté la mà estesa al Govern per veure “si es pot desencallar” la recaptació. “No renunciem a res. Seguim aquí”, ha destacat.
Pressió al Govern
Alamany, a més, ha posat pressió al Govern exigint que els comptes catalans tinguin “respostes estructurals” i “més ambició” per part de l’executiu català. De fet, la secretària general d’ERC ha criticat que el Govern hagi tirat pel dret i hagi iniciat la tramitació dels comptes sense tenir els vots necessaris. “Qui s’ha posat pressió sobre ell mateix és el PSC”, ha etzibat una Alamany que ha descartat que el PSC “contempli l’escenari d’eleccions” en cas de no poder tirar endavant amb els seus pressupostos.