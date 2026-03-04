La negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’ha convertit en el gran serial de la política catalana. El Govern continua buscant el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya després d’haver lligat el dels Comuns mentre els republicans mantenen la seva negativa als comptes catalans si no hi ha un acord sobre l’IRPF. Malgrat això des d’ERC tornen a allargar la mà a Illa per poder negociar els pressupostos. “Potser no té pressupostos a l’abril, però si Illa compleix la paraula donada els podem tenir al juny. Que els tornin a presentar si a l’abril decauen”, ha destacat la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, en una entrevista feta a RTVE i recollida per l’ACN.
La dirigent republicana ha assegurat que la formació sobiranista necessita “garanties o compromisos de modificacions legislatives” que permetin recaptar l’IRPF a Catalunya, un fet pel qual s’asseurien a la taula de negociació dels pressupostos. Alamany ha assenyalat que des d’ERC no necessiten “arribar fins al final del procés sinó una garantia del PSC i de l’Estat que anem cap aquí i que modifiquem lleis” per poder negociar els comptes catalans.
Crítiques contra Illa per tirar pel dret i voler aprovar els pressupostos sense tots els suports
La secretaria general d’ERC s’ha mostrat especialment dura amb la decisió del Govern de no negociar més i intentar aprovar els pressupostos sense tenir tots els suports necessaris. Alamany ha criticat que l’executiu català “s’hagi aixecat de la taula” de negociació sense tenir lligat ni el suport d’ERC ni l’acord sobre la recaptació de l’IRPF. La dirigent republicana ha assegurat que està “sorpresa” per l’actitud del Govern en la negociació i el “cop d’orgull” d’Illa de “pitjar el botó del compte enrere de la tramitació dels pressupostos”.