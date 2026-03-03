Esquerra Republicana i el Govern mantenen un tens estira-i-arronsa pels pressupostos després que l’executiu de Salvador Illa els aprovés el passat divendres i els presentés al Parlament de Catalunya sense comptar amb els suports necessaris per poder-los aprovar a la cambra catalana. El Govern va tirar pel dret després de tancar un acord amb els Comuns, per una banda, i els sindicats i patronals per l’altra. Sense tenir ni tan sols obertes les negociacions –oficials– amb ERC, que reclama a la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, passos ferms per cedir el 100% de l’IRPF a Catalunya. A més, els republicans retreuen als socialistes catalans que no hagin exercit prou pressió als seus companys de Madrid per avançar en aquesta qüestió. Aquesta situació ha provocat que ERC, ara com ara, estigui més a prop de mantenir l’esmena a la totalitat als comptes presentada aquest dimarts.
ERC ha evidenciat en públic quines són les seves condicions per asseure’s a negociar els pressupostos amb el Govern, i també ha deixat clara quina serà la seva posició si això no passa. Els dirigents del partit mantenen que no estan disposats a cedir malgrat la pressió que exerceixen l’executiu d’Illa i el PSC des de l’aprovació dels comptes en un Consell Executiu extraordinari. El vicesecretari de Comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, va instar Montero a fer avenços en la negociació per a la cessió a Catalunya de la recaptació del 100% de l’IRPF a la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que s’ha de convocar en els pròxims dies. “Seria un missatge públic, gens escènic. No necessitem cap foto ni bandes musicals, però seria un element, un primer pas clar que, a més, donaria resposta al que van pactar en la bilateral els dos governs”, va declarar.
Mentre no es desbloquegin els canvis en la gestió de l’impost, ERC mantindrà el seu no als pressupostos i, per deixar constància de la seva posició, ja ha presentat l’esmena a la totalitat al Parlament. “Crec que és el mecanisme coherent pel que fa al nostre posicionament”, ha defensat la secretària general del partit, Elisenda Alamany, i ha reclamat al PSC que colli els socialistes espanyols per avançar en la gestió del 100% de l’IRPF: “Esquerra Republicana no avalarà la resignació del Govern de la Generalitat davant el PSOE”. La dirigent socialista ha deixat molt clar que “ara mateix no hi ha garanties” per desembussar la tramitació del pressupost i que per això presenten l’esmena, que poden retirar abans del 20 de març, dia fixat per al debat a la totalitat al Parlament, si els ofereixen “garanties” sobre la recaptació de l’impost. “No ens pertoca arribar allà on el PSC no vol arribar amb els seus col·legues de l’Estat”, ha reblat.
ERC no cedeix a la pressió del Govern
Esquerra Republicana ha traslladat al Govern per activa i per passiva els darrers dies que no cedirà a la pressió que exerceix l’executiu, els Comuns i els agents socials i econòmics que han signat l’acord. De fet, l’estratègia que s’està seguint des de l’executiu socialista és la mateixa que va seguir Pere Aragonès l’any 2024 per aconseguir el suport dels Comuns als comptes, que va desembocar en eleccions anticipades davant la negativa dels d’Albiach a aprovar-los. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assenyalat aquest dimarts que la decisió d’ERC no altera el full de ruta del Govern, que no retirarà el projecte de llei de pressupostos de la cambra catalana. A més, Paneque ha insistit en el “compromís públic” d’Illa amb la gestió de l’IRPF, i ha recordat els compliments amb Rodalies o el finançament, coincidint que aquest mateix dimarts han posat en marxa la campanya 8 milions de raons per disposar d’un nou model de finançament. A més, també han pressionat a ERC amb el fet que si no hi ha nous comptes, no es podran complir “alguns” acords d’investidura perquè “necessiten recursos per desplegar-se”.
Abans de Paneque, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, també va aprofitar ahir la presentació dels comptes corresponents al seu departament a la cambra catalana per pressionar ERC i va deixar clar que l’únic pla que contempla el Govern és tirar endavant el pressupost. Així, va demanar al partit de Junqueras que s’assegui a negociar: “Hem complert i complirem, els demano que no tirin la tovallola i seiem a negociar”, va manifestar, instant els grups, en particular a Esquerra, a no “condemnar Catalunya al bloqueig”. Però, de moment, l’únic que ofereix Salvador Illa i el seu Govern als republicans és la seva paraula per complir “el 100%” dels acords d’investidura.
El president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, com ja va advertir a Illa en la darrera sessió de control al Parlament, li va replicar que no pressionés ERC sinó que collés el PSOE perquè compleixi amb la recaptació de l’IRPF. “Si algú bloqueja Catalunya és qui incompleix”, va subratllar, i va lamentar que s’estigui supeditant el país als “interessos electorals” dels socialistes espanyols. Deixant clar que la seva posició no és “un xantatge ni una amenaça”, Jové va deixar clar que “per molt que ens intentin traslladar la pressió, avui no tenen prou vots. Sembla que no ho han entès o que no ho volen entendre”. “Volen pressupostos? Nosaltres també. És molt senzill, compleixin la paraula donada”, va sentenciar, i va dir que la responsabilitat de trobar els suports necessaris per aprovar els comptes és única i exclusiva del Govern.