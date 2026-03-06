El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a insistir un cop més aquest divendres que el Govern manté la “mà estesa” a ERC pels pressupostos i el “compromís ferm” d’aprovar-los. Així ho ha dit en un acte a l’edifici del Banc d’Espanya a Barcelona en el marc de la compra per part de l’executiu de la meitat de les plantes de l’immoble de la capital catalana. Durant la seva intervenció, el cap de l’executiu català ha defensat que “la millor certesa” per a Catalunya “és tenir pressupostos” i que en les trobades amb agents econòmics, socials, científics i universitaris li traslladen que cal “estabilitat” i “recursos”.
Les paraules del president de la Generalitat arriben l’endemà que la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, apuntés que es mostrava “optimista” sobre l’aprovació dels comptes. Un optimisme que ja ha esgrimit en diverses ocasions des que l’executiu català va tirar pel dret amb els pressupostos el divendres de la setmana passada. Tot i el posicionament del Govern, però, ERC manté la negativa a seure a negociar-los si no té garanties sobre la recaptació de l’IRPF, cosa que deixa per ara els comptes sense prou suports. Així doncs, a hores d’ara, els comptes d’Illa, els primers que presenta des que encapçala la Generalitat, no superarien el sedàs parlamentari.
Illa repeteix el “no a la guerra” de Sánchez
Durant el seu discurs, el president de la Generalitat ha repetit el posicionament de Pedro Sánchez en relació amb la guerra entre l’Iran i els Estats Units i s’ha fet seu el “no a la guerra”. Salvador Illa ha advertit que “perjudica a tot el món” i que el Govern diu “no a la guerra” i “sí al progrés compartit” i “a la defensa compartida dels drets humans” arreu del món, tot citant la Unió Europea, l’Iran, Ucraïna i Palestina. Per altra banda, davant l’episodi de pluges a les comarques de Girona i la Catalunya Central, amb el cabal d’alguns rius superant els llindars de perill, Illa ha començat la seva intervenció amb una crida a la “precaució i la prudència” per les precipitacions “especialment intenses”.