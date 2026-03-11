El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha jugat una nova carta aquest dimecres en la sessió de control al Parlament de Catalunya perquè Esquerra Republicana s’obri a negociar els pressupostos. Quan queden nou dies per al debat a la totalitat a la cambra catalana, i sense el suport dels republicans garantits, que insisteixen amb un compromís ferm del govern espanyol per a la gestió de l’IRPF; el president de la Generalitat ha recordat als republicans que el PSC va donar suport als pressupostos de Pere Aragonès l’any 2023. “No demano res que jo no hagi fet en el passat”, ha advertit als republicans, que li han retret la “pressió” amb el calendari després de tirar pel dret amb els comptes. “L’any 2023, trencament del govern de coalició Junts i ERC, el PSC, amb un resultat electoral superior al seu, va donar suport als pressupostos pensant en el bé del país”, ha reclamat als republicans.
Illa ha fet aquesta petició després que el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, ha demanat a president de la Generalitat que no pressioni amb “calendaris” presentant els pressupostos sense tenir els vots garantits. “Aquesta no és la via”, ha advertit el líder republicà, que ha reclamat als socialistes catalans “complir amb el que s’ha acordat i la paraula donada”. “Vostè és president perquè va signar a un acord amb els independentistes. Un acord que s’emmarca en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat, i que conté compromisos clars amb mesures que signifiquen avenços clars en la sobirania política per a Catalunya”, ha defensat, i ha reclamat “complir sense més dilació amb tot i no només amb allò que els agrada més o no els incomoda tant”. “Hem avançat, però quan hem reclamat la concreció de l’IRPF tot s’ha agitat i ha mostrat la seva dependència del PSOE i la submissió als interessos electorals del PSOE”, ha lamentat.
En el seu torn de rèplica, Illa ha volgut deixar clar que no és “amic de pressionar ningú ni de deixar-me pressionar”, però ha recordat que l’any 2023 el PSC va donar suport als pressupostos del Govern de Pere Aragonès, que es van aprovar amb els vots dels republicans, socialistes i comuns. Sense fer cap referència concreta a l’IRPF, Illa ha reiterat el seu compromís amb els acords d’investidura, dels quals ha dit sentir-se “orgullós” i ha remarcat que el balanç de compliment dels acords d’investidura és “positiu”. “Faré honor i compliré els acords que vaig signar amb vosaltres, alguns d’ells difícils i alguns d’ells exigents, però els complirem”, ha conclòs.
Illa convocarà una cimera per acordar mesures per fer front a la guerra a l’Orient Mitjà
Junts per Catalunya, per la seva banda, ha reclamat a Illa que convoqui una cimera amb els grups parlamentaris per acordar un paquet de mesures urgents per fer front a la gerra que ha esclatat a l’Orient Mitjà, una petició que el president ha acceptat. “Vostè ha instal·lat Catalunya en un col·lapse permanent, que ara s’agreuja amb una crisi internacional”, ha advertit Sales, i ha assenyalat que el conflicte bèl·lic pot provocar tres conseqüències directes: l’encariment de l’energia “que els catalans ja hem notat en omplir el dipòsit del cotxe” i l’impacte que tindrà sobre l’economia i la competitivitat del país.
Illa ha acceptat la petició de Junts i ha brandat que cal donar una “resposta d’unitat” a aquesta situació. “Estic disposat a escoltar tothom, veure les propostes que hi ha, i fer plantejaments que siguin tan unitaris com sigui possible per fer front a les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte”, ha dit, i ha defensat que el seu executiu i Catalunya en conjunt estan “en disposició de donar resposta als efectes negatius” que pugui tenir el conflicte. Així mateix, ha recordat que dissabte ja va convocar patronals i sindicats per crear un grup de treball permanent per estudiar mesures de resposta.