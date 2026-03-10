El Govern ha descartat que es produeixin avenços en el traspàs de la gestió de l’IRPF a Catalunya abans del debat a la totalitat dels pressupostos que hi haurà el 20 de març al Parlament de Catalunya. A deu dies de la votació, l’executiu de Salvador Illa insta els republicans a negociar-los deixant al marge la carpeta de l’IRPF, que és la principal exigència dels republicans en aquest estira-i-arronsa que manté amb l’executiu, que ha demanat “temps” als republicans per fer passes endavant amb el traspàs de l’impost. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha negat la possibilitat que se celebri una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera abans del 20 de març, i ha remarcat que “hi ha elements que s’han de superar”, com la necessitat d’aconseguir majories al Congrés dels Diputats, perquè la Generalitat pugui gestionar aquest impost. “Això fa que ens allarguem en el calendari”, ha afegit, deixant clar que no hi haurà avenços amb l’impost en aquests deu dies que queden de marge perquè el Govern arribi a un acord amb els republicans per poder tirar endavant els comptes.
Malgrat això, el Govern ha reiterat que la voluntat del Govern i de Salvador Illa de complir “tots” els acords amb ERC i Comuns, també el de l’IRPF, i els ha convidat a emmarcar la negociació només en l’àmbit pressupostari. Tot i que el calendari s’esgota i l’acord de pressupostos entra en temps de descompte, el Govern creu que hi ha dies per “convèncer” Esquerra perquè s’obri a aprovar-los. “No hi ha receptes màgiques. Hi ha diàleg, treball i convenciment”, ha assenyalat Paneque durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha manifestat que a hores continuen “treballant” per poder aprovar-los. “Són necessaris per desplegar els acords d’investidura amb ERC i Comuns, per atendre o actualitzar uns pressupostos prorrogats del 2023, que no serveixen per fer front als reptes actuals, i per donar estabilitat a Catalunya davant els impactes que pugui haver-hi en l’economia catalana davant els conflictes geopolítics”, ha argumentat.
Des del Govern fan valdre l’acord assolit amb els Comuns, sindicats i agents econòmics per pressionar els republicans, i insisteixen a allargar-los-hi la mà per negociar els pressupostos. “No hi ha elements que contradiguin la necessitat que s’aprovin”, ha manifestat la consellera davant els periodistes, on ha defensat que els comptes “compten amb un ampli suport ciutadà”. Paneque també ha volgut marcar diferències amb l’IRPF que exigeix ERC, i que depèn de majories al Congrés dels Diputats, i els pressupostos. Així, ha subratllat que els comptes “depenen només dels grups parlamentaris”, no depèn de cap altra cosa perquè sigui possible”. “Des del nostre punt de vista la necessitat dels pressupostos no té elements de discussió”, ha sentenciat.
Els Comuns també pressionen ERC
Paral·lelament, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, també ha pressionat els republicans i ha rebutjat la possibilitat de tenir els pressupostos aprovats el mes de juny. Albiach ho considera “insuficient” perquè els comptes “són anuals, no per a cinc mesos”, i ha insistit en la necessitat de tenir els comptes aprovats com més aviat millor aquest 20206. “Catalunya no necessita suplements de crèdit ni eleccions. El que necessita Catalunya són Pressupostos i, evidentment, els Pressupostos són anuals. Tenir Pressupostos per cinc mesos seria del tot insuficient”, ha apuntat en roda de premsa al Parlament, on ha tornat a instar el Govern i ERC a arribar a un acord per als pressupostos, “especialment en el nou context geopolític” arran de la guerra a l’Orient Mitjà.