Nou capítol del serial de la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de continus estira-i-arronsa entre els Comuns, el Govern i ERC els pressupostos es votaran aquest divendres al Parlament; una votació que neix coixa, ja que l’executiu català només compta amb el suport dels Comuns mentre que no té lligat el sí dels republicans.
Aquest mateix dimarts, en una entrevista feta a ‘La2CAT’ i recollida per l’ACN, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha descartat que l’executiu català retiri els projecte de pressupostos i poder guanyar temps per negociar amb ERC. Romero ha assegurat que el govern català no és “aquí en aquests moments” i que l’únic objectiu del Govern és presentar els comptes aquest divendres, que aquests superin el debat a la totalitat a la cambra catalana i es puguin negociar fins al 24 d’abril. “Nosaltres estem perquè divendres es tramiti el pressupost i perquè Esquerra retiri aquesta esmena a la totalitat”, ha etzibat la consellera d’economia, qui ha assegurat que encara hi ha “marge” per negociar amb els republicans.
Defensant la labor del Govern
La consellera del Govern català ha volgut defensar i treure pit de la negociació dels socialistes amb els republicans i ha assegurat que la recaptació del 100% de l’IRPF -la gran línia vermella dels republicans per donar suport als comptes catalans- tirarà endavant i no fan falta més garanties, tal com reclamen des d’ERC. “Més garantia que un document signat entre dos governs no sé quina pot ser”, ha etzibat Romero. A més, la consellera ha assegurat que els pressupostos són una clau per al funcionament de Catalunya i que una nova pròrroga pressupostària obligaria a deixar “de fer moltes coses”.
A més, Romero ha assegurat que la recaptació de l’IRPF “no depèn de la Generalitat”, ja que implica una modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) i la llei de cessió de tributs al Congrés dels Diputats i, en paral·lel, ha destacat que l’executiu català està treballant per preparar l’Agència Tributària de Catalunya per assumir més competències.
Per altra banda, la titular d’Economia ha assegurat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) es tornarà a reunir entre finals de març i principis d’abril, una reunió que hauria de servir per tractar les qüestions relacionades amb el nou model de finançament per a Catalunya.